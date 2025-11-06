К кому Любовь Орлова приезжала в Ригу: советская Латвия

Известно о двух приездах великой актрисы в наш город. Оба раза вместе с мужем – режиссером, автором «Веселых ребят» Григорием Васильевичем АЛЕКСАНДРОВЫМ.

Впервые они приехали в Ригу накануне войны – 19 мая 1941 года. Газета «Падомью Латвия» опубликовала несколько фотографий – знаменитые гости на Рижском вокзале в окружении поклонников. Газета сообщала, что звездная пара надолго задержится на берегах Даугавы. Однако через месяц началась война...

Во время первого приезда гости жили на Рижском взморье и в Риге – в гостинице Hotel de Rome. Покидая в спешке город, Александров оставил в отеле чемодан. Удивительно, но получил его от управляющего уже после войны в целости и сохранности.

А в начале войны в городе царил переполох. Театровед, автор и ведущий передачи «Серебряный шар» Виталий Яковлевич ВУЛЬФ рассказывал, что звездная пара могла и вовсе оказаться в оккупированном фашистами городе:

"На Рижском вокзале была невероятная паника. Там было очень много кинематографистов, и все хотели уехать, но никто не знал, как - билеты на поезд достать было невозможно. Орлова сама пришла к начальнику поезда и получила у него сорок билетов.

Когда она вышла оттуда, к ней, узнав прославленную кинозвезду, кинулась женщина с ребенком - она не могла уехать. Орлова вернулась на вокзал и получила еще два билета. Ей не могли отказать…"

Трое суток в переполненном эшелоне под бомбежками они добирались до Минска, потом - до Москвы. В столице Александров записался в отряд противовоздушной обороны, а когда немцы подошли к Москве, кому-то из московских градоначальников пришла в голову мысль расклеить в осажденном городе гастрольные афиши актрисы. Многих это действительно успокоило: москвичи решили, что если сама Орлова в Москве, то бояться нечего - город не сдадут.

Позднее актрису эвакуировали в Баку, где Александров стал директором и художественным руководителем местной киностудии...

В 1947-м Орлова с мужем вновь приехали в Ригу - на съемки фильма «Встреча на Эльбе». У Любови Петровны был и еще один повод побывать на берегах Даугавы: здесь учился ее маленький партнер по фильму «Цирк» Джим ПАТТЕРСОН.

Любовь Петровна ОРЛОВА среди выпускников рижского Нахимовского училища.

Его отец Лойд в 1932 году приехал в Советский Союз из Америки. На родине закончил театральный колледж. В CCCР познакомился с театральной художницей Верой АРАЛОВОЙ, поженились. До войны у молодой пары было трое детей – все мальчишки.

В 1941-м мама с детьми эвакуируется в Сибирь, муж остается в Москве – диктором всесоюзного радио. До Победы он не дожил – умер. Жена обращается по инстанциям с просьбой зачислить старшего сына в Нахимовское училище, куда принимали мальчишек, чьи родители погибли на войне.

Так в 1947-м бывший кинопартнер легендарной актрисы становится курсантом рижского Нахимовского училища. Открыто оно было в 1945-м и находилось на улице Смилшу. В стране тогда было открыто три подобных училища: помимо Риги - в Ленинграде и Тбилиси.

Джим был непременным героем всех очерков об училище, его портреты рисовали художники. Темнокожего нахимовца могли видеть и в Ленинграде, когда туда приходило учебно–парусное судно из Риги «Нахимовец".

Через несколько лет после выпуска Джим Лойдович Паттерсон стал штурманом–подводником, 31 августа 1955 года ему было присвоено воинское звание лейтенант. Проявились у него и литературные способности. Позже он поступил в Литературный институт имени Горького и с отличием окончил его, стал членом Союза писателей СССР.

В конце 1980-х ему и его матери жилось тяжело. Напечатать сборник стихов, заработать на жизнь стало практически невозможно. Ни пенсии матери, ни пенсии сына не хватало. Долгое время они жили на средства, которые получали от сдачи внаем квартиры. В конце концов поняли, что в «горбачевской России» не прожить, и решили уехать в Америку.

Родственники прислали вызов. Джим распродал всю мебель, раздарил друзьям и знакомым все свои вещи. Пробовал на родине отца сниматься в кино, но из этого ничего не вышло. Он умер в Америке в мае 2025 года. Ему был 91 год...

Детей у Орловой не было, и нерастраченные материнские чувства она отдавала Джиму, которого называла приемным сыном. Когда семья знаменитых кинематографистов отмечала какое-либо торжество, Паттерсон почти всегда был его участником. Актриса не раз говорила: «Кто сказал, что у меня нет детей? У меня есть мой киносын - Джим".

Он часто приезжал к ней на дачу и во Внуково. Любовь Петровна сама заваривала для него чай, угощала сладостями. Дружба их длилась до самых последних дней великой актрисы.

С Латвией ее связывала еще одна ниточка: первым мужем Орловой был латыш – Андрей БЕРЗИН. Сын рыбака, он всего добился сам. Ходил юнгой на океанском грузовом пароходе, позже окончил Рижский политехникум, стал землемером. Первую мировую встретил в армии. Во время революции его избрали председателем совета солдатских депутатов Нижегородского гарнизона. В 1930-е Берзина - тогда первого заместителя наркома земледелия - арестовали по «делу Чаянова».

Юная Любовь ОРЛОВА с первым мужем Андреем БЕРЗИНЫМ.

Через несколько лет после шумного успеха «Веселых ребят» И. В. СТАЛИН распорядился присвоить Орловой звание заслуженного деятеля искусств РСФСР и пригласил актрису в Кремль. «Выполню любую вашу просьбу», - сказал он ей, пожимая руку. Обычно в таких случаях просили квартиры или звания. А Любовь Петровна, которая к тому времени была замужем за Александровым, поинтересовалась судьбой опального первого супруга: «Шесть лет назад арестовали моего первого мужа - Андрея Берзина. Не могли бы вы помочь мне связаться с ним?» Через некоторое время Орлову вызвали на Лубянку и сообщили, что бывший муж жив. В ссылке, в Казахстане. После окончания войны ему разрешено было вернуться в Москву. Умер он в Латвии в 1951-м.

А легенда советского кинематографа Любовь Петровна ОРЛОВА ушла из жизни 26 января 1976 года...

Рижское Нахимовское училище, связанное с легендами советского кино, просуществовало 8 лет и было закрыто осенью 1953 года. За это время прославленное учебное заведение окончили 398 человек. Многие его питомцы продолжили обучение в Высшем военно–морском училище подводного плавания, которое вскоре было создано в Риге.

В бывших же казармах на улице Смилшу в 1957-м открыли Музей революции. В 1990–м вывеску сменили - теперь музей называется Военным. Если бы его руководителям хватило широты мировоззрения, они могли бы один из стендов посвятить истории Орловой и Паттерсона... Что, вы не верите в такую вероятность? Я тоже. У тех, кто в Латвии занимается культурой, историей, на глазах будто лошадиные шоры – дальше своего хутора ничего не желают видеть...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива