Копил, копил на пенсию, но умер: как оформить такое наследство? (1)

Редакция PRESS 6 ноября, 2025 20:29

Юридическая консультация 1 комментариев

Юрист Юрий Соколовский написал в Фейсбуке о том, как оформить передачу пенсионных накоплений второго уровня наследникам: "В этом вопросе есть несколько важных нюансов, о которых стоит знать. На деле всё довольно просто — я сам недавно прошёл эту процедуру".

Что происходит с персонализированными пенсионными накоплениями второго уровня, если человек умирает, не дожив до пенсии? Если ничего не предпринимать, эти деньги переходят государству. Однако есть возможность сделать так, чтобы в этом случае накопления получили близкие люди.

В Латвии часть социальных взносов направляется во второй пенсионный уровень. Эти накопленные средства принадлежат самому человеку и могут быть унаследованы, но ТОЛЬКО если он заранее сделал выбор в .

По данным лишь около 38 % из тех, кто мог это сделать, воспользовались этой возможностью.

Сделать выбор просто:
через портал .. — нужно найти услугу
« 2. ̧̄ ̄ ̄ ̄̄ ̄ ̌»,
или обратиться лично в отделение ,
либо отправить заявление с электронной подписью на адрес: @...

В заявлении необходимо указать, что делать с накоплениями.

Можно выбрать из трех вариантов:
Опция 1 Передать наследникам по Гражданскому закону.

В этом случае накопления становятся частью наследства.

Наследники получают накопленную сумму на свой счёт либо могут присоединить её к своим накоплениям второго уровня (если ещё не вышли на пенсию).

Поэтому наследникам умершего стоит уточнить в , не оставил ли покойный завещанное накопление. В том числе ретроспективно (с 2020 года, когда эта возможность была введена)

Подать заявление можно в течение 10 лет со дня смерти завещателя.

Полученные на счёт деньги облагаются подоходным налогом в размере 25,5 %.

Опция 2 Прибавить накопления к пенсионному счёту конкретного человека (можно выбрать только одного).

В этом случае накопленое не выдается деньгами, а добавляется к пенсионному капиталу выбранного наследника.

Деньгами их может получить только тот, кто не участвует во втором пенсионном уровне — например, действующий пенсионер или иностранец.

Опция 3 Перечислить накопления в бюджет.

На первый взгляд это кажется невыгодным решением, но есть нюанс: если, например, несовершеннолетним детям умершего назначается пенсия по потере кормильца, то перечисленные в бюджет средства учитываются при расчёте её размера. Поэтому этот вариант тоже стоит рассмотреть.

Ещё раз подчеркну для ясности: оформить распоряжение могут только те, кто ещё не на пенсии и действует распоряжение до того момента как завещатель сам уходит на пенсию.

Процедура занимает не более 10 минут, а суммы могут быть значительными.

Удачи!

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (1)

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (1)

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

