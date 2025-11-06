Что происходит с персонализированными пенсионными накоплениями второго уровня, если человек умирает, не дожив до пенсии? Если ничего не предпринимать, эти деньги переходят государству. Однако есть возможность сделать так, чтобы в этом случае накопления получили близкие люди.

В Латвии часть социальных взносов направляется во второй пенсионный уровень. Эти накопленные средства принадлежат самому человеку и могут быть унаследованы, но ТОЛЬКО если он заранее сделал выбор в .

По данным лишь около 38 % из тех, кто мог это сделать, воспользовались этой возможностью.

Сделать выбор просто:

через портал .. — нужно найти услугу

« 2. ̧̄ ̄ ̄ ̄̄ ̄ ̌»,

или обратиться лично в отделение ,

либо отправить заявление с электронной подписью на адрес: @...

В заявлении необходимо указать, что делать с накоплениями.

Можно выбрать из трех вариантов:

Опция 1 Передать наследникам по Гражданскому закону.

В этом случае накопления становятся частью наследства.

Наследники получают накопленную сумму на свой счёт либо могут присоединить её к своим накоплениям второго уровня (если ещё не вышли на пенсию).

Поэтому наследникам умершего стоит уточнить в , не оставил ли покойный завещанное накопление. В том числе ретроспективно (с 2020 года, когда эта возможность была введена)

Подать заявление можно в течение 10 лет со дня смерти завещателя.

Полученные на счёт деньги облагаются подоходным налогом в размере 25,5 %.

Опция 2 Прибавить накопления к пенсионному счёту конкретного человека (можно выбрать только одного).

В этом случае накопленое не выдается деньгами, а добавляется к пенсионному капиталу выбранного наследника.

Деньгами их может получить только тот, кто не участвует во втором пенсионном уровне — например, действующий пенсионер или иностранец.

Опция 3 Перечислить накопления в бюджет.

На первый взгляд это кажется невыгодным решением, но есть нюанс: если, например, несовершеннолетним детям умершего назначается пенсия по потере кормильца, то перечисленные в бюджет средства учитываются при расчёте её размера. Поэтому этот вариант тоже стоит рассмотреть.

Ещё раз подчеркну для ясности: оформить распоряжение могут только те, кто ещё не на пенсии и действует распоряжение до того момента как завещатель сам уходит на пенсию.

Процедура занимает не более 10 минут, а суммы могут быть значительными.

Удачи!