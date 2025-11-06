Европу грозят оставить без газа — но с климатическим законом

Речь идёт о Директиве о корпоративной устойчивости (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), которая требует, чтобы стратегии компаний полностью соответствовали Парижскому соглашению по климату. За несоблюдение правил предусмотрен штраф — до 5% от мировой выручки.

Глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что принятие директивы в нынешнем виде может иметь «катастрофические последствия» для энергетического сектора.

«Если закон делает традиционные энергопроекты фактически незаконными — Европа просто останется без поставщиков», — сказал Вудс в интервью Reuters.

С ним согласились представители QatarEnergy, крупнейшего поставщика сжиженного газа в Европу. Катар уже второй раз за месяц предупреждает, что может приостановить поставки СПГ, если ЕС не пересмотрит климатические требования.

«Мы не можем работать в условиях, где нас штрафуют за то, что мы поставляем Европе энергию», — отметил источник в QatarEnergy.

Эксперты предупреждают: конфликт вокруг директивы может подорвать энергетическую безопасность Европы и подтолкнуть поставщиков к переориентации на Азию, где климатические нормы мягче.

«Европа рискует остаться с идеальным климатическим законом — но без газа и без партнёров», — иронизируют участники форума.

Брюссель пока не дал официального ответа, но признаёт, что переговоры идут сложно: часть стран ЕС боится потери инвестиций, другие требуют не отступать от «зелёной повестки».