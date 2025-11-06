Песков: Путин не планирует звонить Трампу и не ожидает звонков от него

«Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность очень оперативно организовать», — цитирует Пескова ТАСС.

В среду на открытой части заседания Совбеза под председательством Путина выступил ряд высших чиновников, и которые говорили о том, что им не ясны намерения США относительно возобновления ядерных испытаний, о чем недавно объявил Дональд Трамп. При этом они указывали, что это серьёзный вопрос, затрагивающий безопасность России. Путин распорядился собрать дополнительную информацию о планах США.