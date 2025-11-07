Автобус прошел в сантиметрах между двумя, и даже тремя фурами, ведь на встречной было сразу два грузовика друг за другом.

Сколько человек находились в автобусе в этот момент - пока неизвестно.

В комментариях написали, что за такой маневр нужно отнять водительские права на всю жизнь.

Фото: иллюстративное