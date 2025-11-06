Rīgas ūdens модернизирует станцию биологической очистки «Даугавгрива»

Предприятие заключило договор с Центральным агентством финансов и договоров о софинансировании проекта из Европейского фонда регионального развития в размере 22,3 млн евро.

Проект предусматривает расширение комплекса очистных сооружений, включая строительство дополнительной емкости и совершенствование модифицированного процесса активного ила, замену системы аэрации и миксеров в существующих емкостях, внедрение модифицированного процесса активного ила, реконструкцию насосной станции сброса, внедрение процесса для очистки осадков сточных вод от азота и другие улучшения.

Предприятие подчеркивает, что реализация проекта позволит существенно повысить эффективность работы, обеспечит рациональное использование инфраструктуры, сократит антропогенное загрязнение и улучшит качество и эффективность очистки сточных вод для более чем 600 000 жителей Риги и окрестностей столицы. Одновременно проект будет способствовать выполнению требований директив Европейского союза в области водного хозяйства.

Станция биологической очистки "Даугавгрива" расположена на северо-западе Риги. Ее площадь составляет 52 гектара, из них около 30% не застроены. Станция была построена по разработанному в 1983 году проекту и введена в эксплуатацию в 1991 году. Последняя модернизация станции проводилась в 2014 году.

Оборот "Rīgas ūdens" в прошлом году составил 76,336 млн евро, убытки из-за переоценки активов - 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году.

"Rīgas ūdens" обеспечивает водоснабжение в Риге и в некоторых регионах вокруг столицы - в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также оказывает услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.