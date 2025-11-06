Японский зоопарк 10 лет пытался размножить гиен — пара оказалась самцами

Животных звали Ками и Камутори. Несмотря на все усилия специалистов, гиены не проявляли интереса друг к другу и часто дрались. После многочисленных неудачных попыток размножения сотрудники решили провести полное обследование — ультразвуковое сканирование и анализ гормонов под наркозом.

Результат ошеломил всех: обе гиены — самцы.

Как объяснили в зоопарке, ошибка вполне понятна: пятнистые гиены — одно из самых сложных для определения пола животных. У самок сильно развиты половые органы, которые внешне почти неотличимы от мужских даже для опытных биологов.

«Это была честная ошибка, но поучительная», — отметили сотрудники зоопарка.

Случай стал напоминанием, насколько сложной может быть работа с животными и как даже опытные специалисты могут ошибиться в определении пола. Теперь Maruyama Zoo планирует привезти подтверждённую самку гиены, чтобы продолжить программу сохранения вида.