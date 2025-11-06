Тайконавтов задержал на орбите космический мусор

По данным телеканала CCTV, посадка, запланированная на среду, перенесена на неопределённый срок. Других подробностей пока не раскрывается.

Экипаж миссии — командир Чэнь Дун, пилот Чэнь Чжунжуй и инженер Ван Цзе — прибыл на станцию в апреле и завершал шестимесячную вахту. Новая команда с корабля «Шэньчжоу-21» уже успешно пристыковалась к станции и готова принять смену.

«Ситуация под контролем, астронавты в безопасности», — сообщили в китайской космической программе.

Китай с 2003 года активно развивает пилотируемые полёты и планирует отправить человека на Луну к 2030 году. Но инцидент с «Шэньчжоу-20» вновь показал, насколько опасен космический мусор, из которого сотни тысяч фрагментов вращаются вокруг Земли со скоростью десятков тысяч километров в час.

Даже мельчайшие обломки способны повредить корпус корабля или спутника, а устранить их пока практически невозможно.