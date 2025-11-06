Гастарбайтеры через Zoom — в Нью-Йорке кассиры теперь из Филиппин

На мониторе у стойки появляется улыбающийся оператор из Манилы, принимает заказ и проводит оплату — всё как обычно, только стоит он не в Бруклине, а за 13 тысяч километров.

Зарплата такого «виртуального кассира» — около 3,75 доллара в час, в то время как минималка в Нью-Йорке — 16 долларов. Для владельцев ресторанов экономия очевидна.

«Это помогает бизнесу выжить в эпоху дорогой рабочей силы», — оправдываются рестораторы.

Но не всем смешно. Американские профсоюзы уже заговорили о «цифровом аутсорсинге», который может оставить без работы тысячи местных сотрудников.

Сами филиппинцы в ответ улыбаются:

«Для нас это отличная работа. Мы зарабатываем больше, чем дома — и без визы».

Эксперты шутят, что это новая волна миграции — не физическая, а цифровая.

Раньше гастарбайтеры ехали за океан, теперь они просто включают Zoom и работают на американцев, не выходя из дома.

В будущем, возможно, официанты, уборщики и бармены тоже будут «онлайн». И латвийском ресторане можно будет услышать фразу:«Ваш заказ принят — с любовью из Манилы». На латышском с филиппинским или сенегальским акцентом.