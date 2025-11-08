Первый случай был зафиксирован 7 июня, когда в Тауренской волости Цесисского края с парковки около магазина был угнан Citroën Berlingo. Всего пару дней спустя, 9 июня, в Мазсалаце исчез автомобиль Volvo, стоявший возле аптеки.

Угонщик вёл активную деятельность даже в праздники: 23 июня в Риге с улицы Иерикю был украден Seat Cordoba, а 24 июня в Цесисе с ул. Валмиерас - Mercedes-Benz. Обе угнанных автомашины были припаркованы рядом с магазинами.

Вечером 24 июня сотрудники полиции в Дзербенской волости Цесисского края обнаружили угнанный Mercedes-Benz на шоссе Друсты - Дзербене - Скуене. В результате проверки водителя выяснилось, что мужчина 2005 года рождения сел за руль, не имея водительских прав и к тому же будучи пьян (0,73 промилле алкоголя в организме).

Подозреваемому в качестве меры пресечения назначено содержание под стражей.

Госполиция призывает водителей быть внимательными и осторожными - всегда закрывать автомашину, даже если она ненадолго припаркована рядом с магазином или учреждением, и ни в коем случае не оставлять в салоне ключи зажигания. Преступникам достаточно нескольких секунд, чтобы воспользоваться беспечностью хозяина.