Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Полиция поймала угонщика без водительских прав; за месяц он украл четыре автомашины (10)

tv3.lv 8 ноября, 2025 13:29

ЧП и криминал 10 комментариев

Госполиция передала в прокуратуру уголовное дело о нескольких угонах автомашин, зафиксированных в Видземе и Риге нынешним летом. Следствием установлено, что мужчина 2005 года рождения четыре раза уводил у хозяев автомобили, которые не были заперты, причём ключи зажигания были оставлены в салоне, сообщает программа Degpunktā.

Первый случай был зафиксирован 7 июня, когда в Тауренской волости Цесисского края с парковки около магазина был угнан Citroën Berlingo. Всего пару дней спустя, 9 июня, в Мазсалаце исчез автомобиль Volvo, стоявший возле аптеки.

Угонщик вёл активную деятельность даже в праздники: 23 июня в Риге с улицы Иерикю был украден Seat Cordoba, а 24 июня в Цесисе с ул. Валмиерас - Mercedes-Benz. Обе угнанных автомашины были припаркованы рядом с магазинами.

Вечером 24 июня сотрудники полиции в Дзербенской волости Цесисского края обнаружили угнанный Mercedes-Benz на шоссе Друсты - Дзербене - Скуене. В результате проверки водителя выяснилось, что мужчина 2005 года рождения сел за руль, не имея водительских прав и к тому же будучи пьян (0,73 промилле алкоголя в организме).

Подозреваемому в качестве меры пресечения назначено содержание под стражей.

Госполиция призывает водителей быть внимательными и осторожными - всегда закрывать автомашину, даже если она ненадолго припаркована рядом с магазином или учреждением, и ни в коем случае не оставлять в салоне ключи зажигания. Преступникам достаточно нескольких секунд, чтобы воспользоваться беспечностью хозяина.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (10)
Комментарии (10)

Главные новости

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
Важно

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:55 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 24 минуты назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 21 час назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 1 день назад
«Сильнейшая за годы»: учёные предупреждают о геомагнитной буре
Bitnews.lv 1 день назад

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (10)

Важно 10:49

Важно 10 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать
Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (10)

Важно 10:26

Важно 10 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (10)

Важно 09:38

Важно 10 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (10)

Важно 09:11

Важно 10 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (10)

Важно 08:43

Важно 10 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (10)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 10 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (10)

Важно 07:59

Важно 10 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать