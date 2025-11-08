Шел прямо в лоб! Обгон на трассе А3 чуть не закончился катастрофой

«Движение было очень интенсивным, и несколько водителей шли на обгон там, где это запрещено. Но этот водитель явно превзошёл всех», — рассказал очевидец происшествия.

По словам свидетелей, ситуация на этом участке сегодня была напряжённой, а некоторые водители игнорировали дорожные знаки и разметку. К счастью, столкновения удалось избежать, и движение вскоре было восстановлено.

Информация о пострадавших не поступала. Полиция предупреждает, что участок дороги между Стренчи и Валмиерой требует повышенного внимания из-за интенсивного грузового движения и ограниченной видимости.