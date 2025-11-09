Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Оставили после себя помойку»: Эдмунда Зивтиньша вызвали «на ковёр» в Сейм

9 ноября, 2025 07:19

Во вторник, 11 ноября, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям оценит высказывания Эдмунда Зивтиньша ("Латвия на первом месте") об участниках протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

В комиссию обратились глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс и его заместитель Агнесе Краста.

Как сообщается, парламентарии написали в заявлении, что 30 октября на заседании Сейма, когда рассматривался законопроект о выходе из конвенции, Зивтиньш сказал следующее: "То, что вчера здесь произошло возле Сейма, это фактически был не протест, а акция вандализма. Вы посмотрите, как они всё это сделали, все эти транспаранты побросали на землю и ушли, всю эту помойку оставили".

"Значит, это в прямом смысле характеризует подлинную сущность этих людей, с чем они имеют дело и какова их идеология", - продолжил Зивтиньш.

Затем в ходе заседания, когда Юревицс подчеркнул, что "вчера возле Сейма собрались 5000 латвийских патриотов со всей Латвии, из регионов, из Тукумса, из Салдуса, из Цесиса, из Даугавпилса, все профессии, семьи с детьми, в том числе пасторы, учителя, пенсионеры, преподаватели, а также военнослужащие", Зивтиньш из зала выкрикнул "предатели".

Депутаты "Нового единства" считают, что реплика Зивтиньша была адресована непосредственно 5000 жителей Латвии, участвовавшим 29 октября в мирной акции протеста.

Юревицс и Краста в заявлении назвали высказывания Зивтиньша "оскорбительными и унизительными", утверждая, что их цель состояла в том, чтобы опорочить немалую часть общества за то, что она воспользовалась своим конституционным правом собраться и высказать своё мнение, отличающееся от депутатского.

"Они (высказывания - Ред.) также искажают факты о поведении людей, организованно собравшихся возле парламента, спевших государственный гимн и высказавших осуждение решения, продвигавшегося большинством Сейма", - говорится в заявлении.

Заявители ссылаются на 7-ю, 8-ю и 16-ю статью кодекса этики депутатов Сейма, предписывающие парламентариям избегать оскорбительных слов и жестов, уважать права человека и быть вежливыми по отношению ко всем членам общества.

В заявлении также высказана просьба оценить соответствие слов Зивтиньша кодексу этики и возбудить дело о нарушении этого кодекса, а также предлагается не допустить Зивтиньша к участию в двух заседаниях Сейма.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

