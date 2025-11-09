В комиссию обратились глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс и его заместитель Агнесе Краста.

Как сообщается, парламентарии написали в заявлении, что 30 октября на заседании Сейма, когда рассматривался законопроект о выходе из конвенции, Зивтиньш сказал следующее: "То, что вчера здесь произошло возле Сейма, это фактически был не протест, а акция вандализма. Вы посмотрите, как они всё это сделали, все эти транспаранты побросали на землю и ушли, всю эту помойку оставили".

"Значит, это в прямом смысле характеризует подлинную сущность этих людей, с чем они имеют дело и какова их идеология", - продолжил Зивтиньш.

Затем в ходе заседания, когда Юревицс подчеркнул, что "вчера возле Сейма собрались 5000 латвийских патриотов со всей Латвии, из регионов, из Тукумса, из Салдуса, из Цесиса, из Даугавпилса, все профессии, семьи с детьми, в том числе пасторы, учителя, пенсионеры, преподаватели, а также военнослужащие", Зивтиньш из зала выкрикнул "предатели".

Депутаты "Нового единства" считают, что реплика Зивтиньша была адресована непосредственно 5000 жителей Латвии, участвовавшим 29 октября в мирной акции протеста.

Юревицс и Краста в заявлении назвали высказывания Зивтиньша "оскорбительными и унизительными", утверждая, что их цель состояла в том, чтобы опорочить немалую часть общества за то, что она воспользовалась своим конституционным правом собраться и высказать своё мнение, отличающееся от депутатского.

"Они (высказывания - Ред.) также искажают факты о поведении людей, организованно собравшихся возле парламента, спевших государственный гимн и высказавших осуждение решения, продвигавшегося большинством Сейма", - говорится в заявлении.

Заявители ссылаются на 7-ю, 8-ю и 16-ю статью кодекса этики депутатов Сейма, предписывающие парламентариям избегать оскорбительных слов и жестов, уважать права человека и быть вежливыми по отношению ко всем членам общества.

В заявлении также высказана просьба оценить соответствие слов Зивтиньша кодексу этики и возбудить дело о нарушении этого кодекса, а также предлагается не допустить Зивтиньша к участию в двух заседаниях Сейма.