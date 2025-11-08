И вот наступает момент: смотришь на очередной европейский саммит и чувствуешь… пустоту. Нет, речь не о поддержке или предательстве. Не о выборе стороны. Это про другое — про истощение. Бак, знаете ли, не бездонный.

И вот стоишь ты, весь такой гражданин мира, за справедливость, за свободу, за человечество, и вдруг понимаешь, что ехать уже не на чем. Двигатель чихает.

Весной 2022-го казалось, что мир раскололся на свет и тьму, и надо просто немного потерпеть, проявить волю, вложиться, — и чудо случится.

Некоторые россияне так думали. Бросили карьеры, недвижимость, lifestyle, чтобы быть на правильной стороне истории.

Но оказалось, что мир не работает по голливудскому сценарию. Добро не всегда побеждает. А Европа, казавшаяся той самой «правильной стороной» заявила: «Ты всё равно один из них».

А затем начались парламентские инициативы типа: «А давайте не будем продавать им недвигу, пусть чувствуют моральную ответственность!»

И банки — до свидания.

И визы — через окно не влезешь.

В такие моменты даже у самой праведной души возникает мысль: «Знаете что… да пошло оно».

Потому что силы не бесконечны.

Кейс Белоники

(Речь идет о российской журналистке и блогерше Нике Белоцерковской, которой отказали в выдаче украинской визы. Белоцерковская пожаловалась, что купила для украинцев множество техники и все равно получила отказ. Ранее российские власти возбудили против Белоцерковской уголовное дело из-за ее антивоенной позиции и объявили в международный розыск).

Сказать, что мне жалко Белонику, было бы преувеличением. Но это кейс, на который стоит посмотреть. Она полезла туда, куда полезли многие «новые моральные добровольцы», — в попытку доказать, что они больше не часть России и искренне на стороне Украины. И получила по сусалам.

Потеря резерва эмпатии

Эмпатия — ресурс ограниченный. Она не бесконечна. И к осени 2025-го мы внезапно обнаружили, что внутри — гулкий пустой сосуд.

Не потому, что мы стали хуже. А потому, что слишком долго пытались быть лучше".