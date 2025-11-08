Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Знаете что… да пошло оно»: крик праведной души Божены Рынской (3)

Редакция PRESS 8 ноября, 2025 07:47

Важно 3 комментариев

"Есть чувство, которое редко упоминают в больших гуманитарных речах — усталость от сочувствия. Оно наступает тихо, выжидая, пока мы перепробуем все регистры сочувствия — от яростной поддержки до рационального сострадания, пока слёзы и донаты, митинги и тексты не доведут внутренний ресурс до нуля, - пишет в своем телеграм-канале Божена Рынска, российская журналистка и блогерша, живущая в Латвии. 

И вот наступает момент: смотришь на очередной европейский саммит и чувствуешь… пустоту. Нет, речь не о поддержке или предательстве. Не о выборе стороны. Это про другое — про истощение. Бак, знаете ли, не бездонный.

И вот стоишь ты, весь такой гражданин мира, за справедливость, за свободу, за человечество, и вдруг понимаешь, что ехать уже не на чем. Двигатель чихает.

Весной 2022-го казалось, что мир раскололся на свет и тьму, и надо просто немного потерпеть, проявить волю, вложиться, — и чудо случится.

Некоторые россияне так думали. Бросили карьеры, недвижимость, lifestyle, чтобы быть на правильной стороне истории.

Но оказалось, что мир не работает по голливудскому сценарию. Добро не всегда побеждает. А Европа, казавшаяся той самой «правильной стороной» заявила: «Ты всё равно один из них».

А затем начались парламентские инициативы типа: «А давайте не будем продавать им недвигу, пусть чувствуют моральную ответственность!»

И банки — до свидания.
И визы — через окно не влезешь.

В такие моменты даже у самой праведной души возникает мысль: «Знаете что… да пошло оно».

Потому что силы не бесконечны.

Кейс Белоники

(Речь идет о российской журналистке и блогерше Нике Белоцерковской, которой отказали в выдаче украинской визы. Белоцерковская пожаловалась, что купила для украинцев множество техники и все равно получила отказ. Ранее российские власти возбудили против Белоцерковской уголовное дело из-за ее антивоенной позиции и объявили в международный розыск). 

Сказать, что мне жалко Белонику, было бы преувеличением. Но это кейс, на который стоит посмотреть. Она полезла туда, куда полезли многие «новые моральные добровольцы», — в попытку доказать, что они больше не часть России и искренне на стороне Украины. И получила по сусалам.

Потеря резерва эмпатии

Эмпатия — ресурс ограниченный. Она не бесконечна. И к осени 2025-го мы внезапно обнаружили, что внутри — гулкий пустой сосуд.

Не потому, что мы стали хуже. А потому, что слишком долго пытались быть лучше".

Главные новости

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Важно

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
Важно

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (3)

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (3)

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (3)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (3)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (3)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (3)

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (3)

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

