В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

© Lsm.lv 9 ноября, 2025 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

В троллейбусе 27-го маршрута, который ходит из центра Риги в Зиепниеккалнс, ни один из четырёх экранов не работает. Сотрудник Латвийского радио наблюдал такую же картину в 22-м автобусе, на котором ездит много иностранцев - ещё бы, ведь этот маршрут ведёт в аэропорт. Были замечены и другие проблемы - например, изображение на экране не движется, маршрут показывается в обратном направлении, работает только половина экрана.

Что об этом говорят пассажиры?

Молодой человек: "Если я не знаю, когда выходить, тогда да, это помешает. Смотрю в приложении и ориентируюсь по виду из окна".

Пенсионерка: "Ошибку не замечала. Я просто смотрю в приложении, во сколько должен прийти трамвай, потому что там показывает, через сколько минут он придёт. Я-то минуты не считаю".

Мужчина: "Очень редко экраны не работают. Мне это особых неудобств не доставляет. Не обращаю внимания".

Молодая женщина: "Заметила. Мне не доставляет трудностей, потому что я пользуюсь Google Maps и слушаю оповещения. Они обычно правильные, это помогает. Думаю, что это может быть проблемой, особенно для тех, кто не пользуется общественным транспортом постоянно".

Rīgas satiksme перевозит пассажиров на 800 транспортных средствах, в каждом из них установлено по четыре экрана, итого 3200 устройств. Хотя по наблюдениям Латвийского радио проблемы имеются у большей части, на предприятии утверждают, что технические неполадки выявлены лишь примерно у 350 экранов, то есть у каждого девятого. К четвергу этой недели было обновлено более 200 устройств.

"Надо рассматривать это дело в целом. В экране ли вина, ведь есть транспорт, которому 20 и более лет, а есть и более новый. Каждый день транспорт подвергается вибрациям, поэтому экраны изнашиваются. Дома телевизоры или телефоны тоже надо время от времени менять. К тому же дома наши смарт-устройства такой сильной вибрации не подвергаются, как и смене температур. Всё это тоже влияет на их работу", - поясняет представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

В ближайшие недели планируется обновить ещё более 100 экранов в автобусах и троллейбусах, оставшиеся 20 обещают починить позже.

"Это расходы в рамках бюджета Rīgas satiksme, с которыми мы считаемся, которые мы предусмотрели, поскольку они связаны в том числе и с закупками. Например, если экраны нужно поменять, то будет проводиться закупка экранов, но важно понимать, что это не только экраны. Это общие расходы на систему вместе с программным обеспечением. Мы подсчитали, что затраты на все эти информационные системы - и экраны, и ПО, и, может быть, ещё какие-то компоненты, могут составить до 500 тысяч", - сообщила Барташевича-Фелдмане.

Рижские активисты ситуацию с экранами оценивают как плачевную. "Не могу привести ни одного такого примера за рубежом. Жил в Нидерландах, много путешествовал по Германии, в других местах не было замечено в таком масштабе. Конечно, очень позитивно, что Rīgas satiksme это осознаёт и не скрывается от такого факта", - заявил член правления объединения Pilsēta cilvēkiem Брунис Кибилдс.

Вот только общение Rīgas satiksme с пассажирами, которые сообщают о неисправных экранах, по его мнению, не на уровне: "Просто отписываются: "Мы дадим знать. Информация передана". Проблема не озвучивается публично, но о ней точно нужно сообщать в СМИ и нужно самим общаться с пассажирами, что с этим приходится считаться".

Во избежание технических проблем с экранами в будущем Rīgas satiksme при покупке транспортных средств собирается устанавливать ПО на устройства своими силами, а не приобретать транспорт с готовыми экранами, как было до сих пор.

Главные новости

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Важно

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать