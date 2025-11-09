В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

В троллейбусе 27-го маршрута, который ходит из центра Риги в Зиепниеккалнс, ни один из четырёх экранов не работает. Сотрудник Латвийского радио наблюдал такую же картину в 22-м автобусе, на котором ездит много иностранцев - ещё бы, ведь этот маршрут ведёт в аэропорт. Были замечены и другие проблемы - например, изображение на экране не движется, маршрут показывается в обратном направлении, работает только половина экрана.

Что об этом говорят пассажиры?

Молодой человек: "Если я не знаю, когда выходить, тогда да, это помешает. Смотрю в приложении и ориентируюсь по виду из окна".

Пенсионерка: "Ошибку не замечала. Я просто смотрю в приложении, во сколько должен прийти трамвай, потому что там показывает, через сколько минут он придёт. Я-то минуты не считаю".

Мужчина: "Очень редко экраны не работают. Мне это особых неудобств не доставляет. Не обращаю внимания".

Молодая женщина: "Заметила. Мне не доставляет трудностей, потому что я пользуюсь Google Maps и слушаю оповещения. Они обычно правильные, это помогает. Думаю, что это может быть проблемой, особенно для тех, кто не пользуется общественным транспортом постоянно".

Rīgas satiksme перевозит пассажиров на 800 транспортных средствах, в каждом из них установлено по четыре экрана, итого 3200 устройств. Хотя по наблюдениям Латвийского радио проблемы имеются у большей части, на предприятии утверждают, что технические неполадки выявлены лишь примерно у 350 экранов, то есть у каждого девятого. К четвергу этой недели было обновлено более 200 устройств.

"Надо рассматривать это дело в целом. В экране ли вина, ведь есть транспорт, которому 20 и более лет, а есть и более новый. Каждый день транспорт подвергается вибрациям, поэтому экраны изнашиваются. Дома телевизоры или телефоны тоже надо время от времени менять. К тому же дома наши смарт-устройства такой сильной вибрации не подвергаются, как и смене температур. Всё это тоже влияет на их работу", - поясняет представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

В ближайшие недели планируется обновить ещё более 100 экранов в автобусах и троллейбусах, оставшиеся 20 обещают починить позже.

"Это расходы в рамках бюджета Rīgas satiksme, с которыми мы считаемся, которые мы предусмотрели, поскольку они связаны в том числе и с закупками. Например, если экраны нужно поменять, то будет проводиться закупка экранов, но важно понимать, что это не только экраны. Это общие расходы на систему вместе с программным обеспечением. Мы подсчитали, что затраты на все эти информационные системы - и экраны, и ПО, и, может быть, ещё какие-то компоненты, могут составить до 500 тысяч", - сообщила Барташевича-Фелдмане.

Рижские активисты ситуацию с экранами оценивают как плачевную. "Не могу привести ни одного такого примера за рубежом. Жил в Нидерландах, много путешествовал по Германии, в других местах не было замечено в таком масштабе. Конечно, очень позитивно, что Rīgas satiksme это осознаёт и не скрывается от такого факта", - заявил член правления объединения Pilsēta cilvēkiem Брунис Кибилдс.

Вот только общение Rīgas satiksme с пассажирами, которые сообщают о неисправных экранах, по его мнению, не на уровне: "Просто отписываются: "Мы дадим знать. Информация передана". Проблема не озвучивается публично, но о ней точно нужно сообщать в СМИ и нужно самим общаться с пассажирами, что с этим приходится считаться".

Во избежание технических проблем с экранами в будущем Rīgas satiksme при покупке транспортных средств собирается устанавливать ПО на устройства своими силами, а не приобретать транспорт с готовыми экранами, как было до сих пор.