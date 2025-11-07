За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Держался мужчина за спинами полиции. А перед полицией люди с плакатами, на которых были изображены звёзды Милды, пытались заслонить плакат этого одиночного протеста.

Кроме этого фото в соцсести появился ролик, на котором запечатлена потасовка между этим мужчиной и женщиной, которая пронзительно кричит прямо в камеру. Возможно, именно этот случай - одно из двух правонарушений, о которых вчера говорила полиция.