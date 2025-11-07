Берегите себя! На Землю идёт геомагнитная буря самой высокой мощности

Изначально специалисты прогнозировали геомагнитные возмущения на уровне G3–G4, однако после учёта выброса солнечной плазмы, произошедшего в ночь на 6 ноября, расчёты были пересмотрены. Согласно обновлённым данным, мощность бури может достичь максимальных значений по пятибалльной шкале, где G1 означает слабые проявления, а G5 — экстремальные.

По предварительным оценкам, основная фаза бури придётся на ночь с 6 на 7 ноября и утро пятницы, а воздействие возмущений продлится с вечера 7 ноября до утра 8 ноября.

Учёные предупреждают, что столь мощная солнечная активность может привести к сбоям радиосвязи, перепадам напряжения в энергосетях и появлению полярных сияний в южных широтах, где они обычно не наблюдаются.

Ситуацию отслеживают международные центры космической погоды, включая NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) и ESA (Европейское космическое агентство).

Медики напоминают, что геомагнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможны головные боли, утомляемость, раздражительность и обострение хронических недугов.