Как легко манипулировать народом! Андрей Козлов о массовости митинга (6)

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 10:19

У нас удивительный народ — народ, которым по-прежнему слишком легко манипулировать. Сегодняшняя картина на Домской площади — лучшее тому доказательство, считает представитель партии "Стабильности!", издатель Андрей Козлов.

"Тысячи людей, пришедшие защищать конвенцию, которую половина, уверен, даже не читала и не понимает её сути, но искренне верят, что делают “благое дело”. Вот она — сила пропаганды. И вот почему у нас уже 35 лет одна и та же власть. Они снова победили — потому что умеют направлять эмоции туда, куда нужно им, а не туда, где действительно болит.

И самое интересное — видно, что всё это качественно спланировано и щедро профинансировано. Это не стихийный протест, а хорошо поставленное шоу.

Об этом говорят те бусы, из которых десятками доставали одинаковые плакаты. Всё было готово заранее, всё организовано до мелочей. Людей просто используют — как массовку для красивой картинки.

А ведь если посмотреть повнимательнее - у нас есть минимум пять настоящих причин для выхода с протестами на Домскую площадь, только люди по этим поводам почему-то не собираются:

  1. Мы — одна из самых бедных стран Евросоюза. Зарплаты мизерные, налоги растут, а цены — как в Западной Европе. Но кого это трогает, да?
  2. Медицина развалена. Очереди, нехватка врачей, низкие зарплаты в больницах. Люди умирают, не дождавшись помощи. Но массовых митингов из-за этого нет.
  3. Образование деградирует. Учителя уходят, школы закрываются, особенно в регионах. Детям навязывают идеологию вместо нормальных знаний. И снова — тишина.
  4. Эмиграция и демография. Страна вымирает. Молодёжь уезжает, семьи разрушаются. Каждый год тысячи покидают Латвию в поисках нормальной жизни. По данным ЦСУ, только за 2023 год население страны сократилось ещё на 11 тысяч человек. Рождаемость падает, в прошлом году родилось всего 14,5 тысяч детей — на 9 % меньше, чем годом ранее. Латвия входит в число самых быстро вымирающих стран мира — и это прямое следствие политики государства.
  5. Коррупция и безнаказанность. Те же лица у власти десятилетиями. Скандалы, откаты, схемы — всё остаётся без последствий. Народ привык и молчит.

И вот на фоне всего этого тысячи выходят на площадь ради конвенции, смысл которой даже не понимают. Печально. Это не борьба — это спектакль, поставленный теми, кто правит этой страной десятилетиями. Руки опускать нельзя, но честно — общество у нас серьёзно больное. И сегодня это стало видно, как никогда раньше".

Андрей Козлов,

предприниматель и политик от партии «Стабильности!»

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (6)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (6)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (6)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (6)

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (6)

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (6)

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (6)

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

