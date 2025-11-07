"Тысячи людей, пришедшие защищать конвенцию, которую половина, уверен, даже не читала и не понимает её сути, но искренне верят, что делают “благое дело”. Вот она — сила пропаганды. И вот почему у нас уже 35 лет одна и та же власть. Они снова победили — потому что умеют направлять эмоции туда, куда нужно им, а не туда, где действительно болит.

И самое интересное — видно, что всё это качественно спланировано и щедро профинансировано. Это не стихийный протест, а хорошо поставленное шоу.

Об этом говорят те бусы, из которых десятками доставали одинаковые плакаты. Всё было готово заранее, всё организовано до мелочей. Людей просто используют — как массовку для красивой картинки.

А ведь если посмотреть повнимательнее - у нас есть минимум пять настоящих причин для выхода с протестами на Домскую площадь, только люди по этим поводам почему-то не собираются:

Мы — одна из самых бедных стран Евросоюза. Зарплаты мизерные, налоги растут, а цены — как в Западной Европе. Но кого это трогает, да? Медицина развалена. Очереди, нехватка врачей, низкие зарплаты в больницах. Люди умирают, не дождавшись помощи. Но массовых митингов из-за этого нет. Образование деградирует. Учителя уходят, школы закрываются, особенно в регионах. Детям навязывают идеологию вместо нормальных знаний. И снова — тишина. Эмиграция и демография. Страна вымирает. Молодёжь уезжает, семьи разрушаются. Каждый год тысячи покидают Латвию в поисках нормальной жизни. По данным ЦСУ, только за 2023 год население страны сократилось ещё на 11 тысяч человек. Рождаемость падает, в прошлом году родилось всего 14,5 тысяч детей — на 9 % меньше, чем годом ранее. Латвия входит в число самых быстро вымирающих стран мира — и это прямое следствие политики государства. Коррупция и безнаказанность. Те же лица у власти десятилетиями. Скандалы, откаты, схемы — всё остаётся без последствий. Народ привык и молчит.

И вот на фоне всего этого тысячи выходят на площадь ради конвенции, смысл которой даже не понимают. Печально. Это не борьба — это спектакль, поставленный теми, кто правит этой страной десятилетиями. Руки опускать нельзя, но честно — общество у нас серьёзно больное. И сегодня это стало видно, как никогда раньше".

Андрей Козлов,

предприниматель и политик от партии «Стабильности!»