Злоупотребляла? Отмеченную множеством наград судью отстранили от должности

Депутаты Сейма 13 ноября должны будут принять решение о выдаче Силиневичи для уголовного преследования.

В Судебной администрации пояснили, что, в соответствии с законом, судья отстранена от должности, поскольку она получила процессуальный статус лица, имеющего право на защиту в рамках уголовного процесса.

В четверг, 6 ноября, этот вопрос на закрытом заседании рассматривала юридическая комиссия Сейма. Глава комиссии Андрей Юдин не предоставил агентству ЛЕТА более подробной информации.

Латвийское телевидение в передаче "Панорама" со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции информацию сообщило, что Силиневича может быть причастна к делу о злоупотреблении служебным положением и фиктивном трудоустройстве сотрудников судов в архиве.

Закон о судебной власти предусматривает, что судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности или заключены под стражу с согласия Сейма.

Силиневича рассматривала несколько громких дел, например, одно из дел "Latvenergo", а также одно из дел о коррупции должностных лиц Рижского центрального рынка.

В апреле 2002 года Сейм назначил Силиневичу судьей, а в апреле 2005 года утвердил ее в должности судьи Рижского районного суда. В декабре 2003 года ей было поручено исполнять обязанности заместителя председателя суда, а в июле 2005 года она была официально назначена на эту должность. С октября 2008 года Силиневича в течение 15 лет занимала пост председателя Рижского районного суда.

За вклад в развитие правовой системы Латвии Инесе Силиневича в свое время была награждена почетной грамотой Министерства юстиции I степени и золотым пером, а также почетным знаком III степени системы юстиции - за примерное и добросовестное выполнение обязанностей судьи и значительный вклад в развитие правовой системы страны. Кроме того, она удостоена благодарственной грамоты Министерства юстиции за существенный вклад в развитие судебной системы и внедрение судебной реформы.

Согласно декларации государственного должностного лица Силиневичи за 2024 год, она продолжала работать судьей, получая годовой доход свыше 53 000 евро. Дополнительно несколько тысяч евро Силиневича заработала на сдаче имущества в аренду. К концу 2024 года ее долговые обязательства составляли около 115 000 евро, при этом сама она дала в долг 30 000 евро. На тот момент у судьи не было накоплений, сумма которых превышала бы 20 минимальных месячных заработных плат.