Злоупотребляла? Отмеченную множеством наград судью отстранили от должности

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Судья Рижского районного суда Инесе Силиневича отстранена от должности в связи с предполагаемым обвинением в злоупотреблении служебным положением, сообщили агентству ЛЕТА в Судебной администрации.

Депутаты Сейма 13 ноября должны будут принять решение о выдаче Силиневичи для уголовного преследования.

В Судебной администрации пояснили, что, в соответствии с законом, судья отстранена от должности, поскольку она получила процессуальный статус лица, имеющего право на защиту в рамках уголовного процесса.

В четверг, 6 ноября, этот вопрос на закрытом заседании рассматривала юридическая комиссия Сейма. Глава комиссии Андрей Юдин не предоставил агентству ЛЕТА более подробной информации.

Латвийское телевидение в передаче "Панорама" со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции информацию сообщило, что Силиневича может быть причастна к делу о злоупотреблении служебным положением и фиктивном трудоустройстве сотрудников судов в архиве.

Закон о судебной власти предусматривает, что судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности или заключены под стражу с согласия Сейма.

Силиневича рассматривала несколько громких дел, например, одно из дел "Latvenergo", а также одно из дел о коррупции должностных лиц Рижского центрального рынка.

В апреле 2002 года Сейм назначил Силиневичу судьей, а в апреле 2005 года утвердил ее в должности судьи Рижского районного суда. В декабре 2003 года ей было поручено исполнять обязанности заместителя председателя суда, а в июле 2005 года она была официально назначена на эту должность. С октября 2008 года Силиневича в течение 15 лет занимала пост председателя Рижского районного суда.

За вклад в развитие правовой системы Латвии Инесе Силиневича в свое время была награждена почетной грамотой Министерства юстиции I степени и золотым пером, а также почетным знаком III степени системы юстиции - за примерное и добросовестное выполнение обязанностей судьи и значительный вклад в развитие правовой системы страны. Кроме того, она удостоена благодарственной грамоты Министерства юстиции за существенный вклад в развитие судебной системы и внедрение судебной реформы.

Согласно декларации государственного должностного лица Силиневичи за 2024 год, она продолжала работать судьей, получая годовой доход свыше 53 000 евро. Дополнительно несколько тысяч евро Силиневича заработала на сдаче имущества в аренду. К концу 2024 года ее долговые обязательства составляли около 115 000 евро, при этом сама она дала в долг 30 000 евро. На тот момент у судьи не было накоплений, сумма которых превышала бы 20 минимальных месячных заработных плат.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

