Maxima Latvija планирует обжаловать решение Совета по конкуренции

"Действующее регулирование не ограничивает принятие решений розничными торговцами в отношении условий закупки товаров. В данном случае Совет по конкуренции предоставил интерпретацию, которая, по мнению компании, выходит за рамки регулирования, и с этим мы не согласны.

Наша главная цель всегда заключалась в обеспечении клиентам наиболее выгодных цен. Мы целенаправленно работаем над этим уже много лет, особенно учитывая чувствительность потребителей к изменениям цен и стремительный рост цен в последние годы, вызванный глобальными нарушениями в цепочках поставок и высокой инфляцией.

Важно подчеркнуть, что Maxima Latvija в одностороннем порядке не меняет коммерческие условия. Они устанавливаются в ходе взаимных обсуждений и договорённостей, с учётом специфики продукта, спроса, изменений рыночных тенденций и того, как возможные изменения могут повлиять на поведение потребителей и конкурентоспособность конкретного продукта", - отмечает руководитель отдела коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Напомним, что Совет по конкуренции ранее наложил штраф на Maxima Latvija в размере более 1,8 млн евро за якобы недобросовестную торговую практику.

«Maxima Latvija на переговорах с несколькими производителями и поставщиками добилась более низких цен на поставку сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Но на конечных ценах на прилавках магазинов это не отразилось. Таким образом можно сделать вывод, что торговец через нечестную торговую практику обогащался за счёт поставщиков», — прокомментировала ситуацию глава Совета по конкуренции Иева Шмите.