Карты Таро: полный обзор и толкование
Последние годы - прям бум. Карты Таро хотят все: в кризис, в туман, в момент «а что дальше-то делать». Хочется хоть какой-то точки устойчивости, чтобы притормозить, перевести дух и спокойно посмотреть на свою жизнь. Расклад помогает - ты реально садишься и думаешь, не на автомате, а с фокусом на себе и своих решениях.
Главная причина популярности простая: Таро отлично подсвечивают внутренние процессы. С тарологом человек формулирует сложные вопросы, докапывается до корней своих проблем и вдруг по-новому видит близких - их мотивы, их логику, их «почему».
В этом материале - обзор значений и толкование Таро, всех 78 карт.
Что такое карты Таро
Когда именно появилась первая колода, сказать сложно. Чаще всего упоминают ранний XV век, хотя есть и версии про Древний Египет. Сегодня Таро - это стройная система гадальных карт, с помощью которой ищут ответы и прикидывают сценарии будущего.
В Средние века колода была, по сути, игральной - с дополнительными козырями. Ее называли carte da trionfi («карты триумфов»), а с XVI века закрепилось слово tarocchi, чтобы отличать от обычных козырных колод. Играли знатные, карты дарили как дорогую вещь (каждую рисовали и украшали вручную), хотя существовали и более простые версии. Классический набор: 56 «обычных» карт, карта Дурака и 21 козырь - те самые будущие Старшие Арканы. До нас дошли несколько старых колод, например знаменитое Таро Висконти из собрания библиотеки Бейнеке Йельского университета.
Во второй половине XIX века интерес к Таро резко уходит в эзотерическую сторону. Элифас Леви связывает систему карт с каббалистическим Древом Жизни. В 1888-м Уильям Уэсткотт и Сэмюэль Мазерс создают «Золотую Зарю» - орден/школу для магов - и выпускают манускрипт о том, что Таро не только предсказывают, но и могут влиять на ход событий. Гадать, по их подходу, следовало лишь опытным посвящённым.
А вот по-настоящему «народной» колоду сделал Артур Эдвард Уэйт. В 1911 году он выпускает вариант, который сейчас считается классикой: иллюстрированы все 78 карт, а не только Старшие Арканы. Сегодня колод огромное количество, но чаще всего упоминают Таро Уэйта, Таро Тота (Алистер Кроули) и Марсельское Таро.
Полезная выжимка
История. Первые упоминания относят к XIV–XV векам: изначально это просто игральные карты, а ближе к концу XVIII века их начинают использовать для предсказаний.
Первоисточник. Часто называют Италию, точнее - Флоренцию.
Прототипы. Образы семей Висконти и Сфорца - база многих первых рисунков.
Первый дизайн. Карты писали вручную, богато и с позолотой; позволить могли себе в основном аристократы.
Название. Сначала - «карты триумфов», позже - итальянское «tarocchi».
Состав колоды Таро
Большинство современных колод сохраняют одну и ту же структуру: Старшие и Младшие Арканы. Всего 78 карт: 22 Старших и 56 Младших. В Младших есть придворные - пажи, рыцари, королевы и короли.
Четыре масти:
- Кубки (чаши) - про чувства и эмоции.
- Мечи - про намерения и мысли.
- Жезлы - про энергию, развитие, страсть.
- Пентакли (монеты) - про материальные вопросы: деньги, здоровье, работу.
Каждой масти соответствует своя стихия - земля, вода, воздух, огонь. Принято считать, что Старшие Арканы (от 0 до 21) описывают путь человека: испытания, уроки, кульминации.
Значение и толкование карт Таро
«Аркан» переводится как «тайна» - и это очень в точку: в раскладе мы по сути расшифровываем символический язык. Чтобы было проще, держим в голове базу по стихиям:
Кубки - вода: чувства, интуиция, любовь.
Мечи - воздух: мысль, идеи, речь.
Пентакли - земля: тело, деньги, стабильность, природа.
Жезлы - огонь: творчество, страсть, амбиции, движение.
Старшие Арканы Таро
Старшие - самые «весомые» карты: без мастей, с уникальными названиями и номерами. Именно они чаще всего попадают на судьбоносные развилки и ключевые события. Иллюстрации в Старших предельно насыщены - каждый жест, знак, предмет что-то да значит. Эти карты помогают описать психотип, собрать психологический портрет кверента, увидеть общий сюжет его пути. В сумме - 22 Старших Аркана, словно 22 возможных сценария.
|Порядковый номер карты в колоде
|Название карты
|Оригинальное название
|0
|Шут
|The Fool
|№1
|Маг
|The Magician
|№2
|Жрица
|The High Priestess
|№3
|Императрица
|The Empress
|№4
|Император
|The Emperor
|№5
|Верховный жрец
|The Hierophant
|№6
|Влюбленные
|The Lovers
|№7
|Колесница
|The Chariot
|№8
|Справедливость
|Justice
|№9
|Отшельник
|The Hermit
|№10
|Колесо Фортуны
|Wheel of Fortune
|№11
|Сила
|Strength
|№12
|Повешенный
|The Hanged Man
|№13
|Смерть
|Death
|№14
|Умеренность
|Temperance
|№15
|Дьявол
|The Devil
|№16
|Башня
|The Tower
|№17
|Звезда
|The Star
|№18
|Луна
|The Moon
|№19
|Солнце
|The Sun
|№20
|Суд
|Judgement
|№21
|Мир
|The World
Младшие Арканы Таро: Жезлы
Младшие Арканы - это как фонари вдоль дороги: они показывают, как именно будет развиваться ситуация. Жезлы - стихия Огня, про творчество, порыв и амбиции. Если в раскладе их много, дела пойдут быстро, а на результат сильно влияют чистота намерений и ясность цели. В целом жезлы - про действие, инициативу, огонь внутри. Символ масти - посох/жезл, оттого в любовных раскладах эта масть нередко говорит о сильном физическом притяжении. Плюс дерево как материал - про рост и плоды, поэтому туз жезлов ассоциируется с началом, победой и будущим процветанием.
|Порядковый номер карты в колоде
|Название карты
|Оригинальное название
|№22
|Король Жезлов
|King of Wands
|№23
|Королева Жезлов
|Queen of Wands
|№24
|Рыцарь Жезлов
|Knight of Wands
|№25
|Паж Жезлов
|Page of Wands
|№26
|Десятка Жезлов
|Ten of Wands
|№27
|Девятка Жезлов
|Nine of Wands
|№28
|Восьмерка Жезлов
|Eight of Wands
|№29
|Семерка Жезлов
|Seven of Wands
|№30
|Шестерка Жезлов
|Six of Wands
|№31
|Пятерка Жезлов
|Five of Wands
|№32
|Четверка Жезлов
|Four of Wands
|№33
|Тройка Жезлов
|Three of Wands
|№34
|Двойка Жезлов
|Two of Wands
|№35
|Туз Жезлов
|Aсe of Wands
Младшие Арканы Таро: Кубки
Кубки - масть двойственная (тот самый «шаг от любви до ненависти»). Она про эмоциональность, мечтательность, тонкую чувствительность - и иногда про склонность ускользать в грезы и откладывать дела. В раскладах много Кубков - это про праздники, приятные встречи, подарки, признания и вообще весь спектр любовных состояний, от симпатии до глубокой привязанности.
|Порядковый номер карты в колоде
|Название карты
|Оригинальное название
|№36
|Король Кубков
|King of Cups
|№37
|Королева Кубков
|Queen of Cups
|№38
|Рыцарь Кубков
|Knight of Cups
|№39
|Паж Кубков
|Page of Cups
|№40
|Десятка Кубков
|Ten of Cups
|№41
|Девятка Кубков
|Nine of Cups
|№42
|Восьмерка Кубков
|Eight of Cups
|№43
|Семерка Кубков
|Seven of Cups
|№44
|Шестерка Кубков
|Six of Cups
|№45
|Пятерка Кубков
|Five of Cups
|№46
|Четверка Кубков
|Four of Cups
|№47
|Тройка Кубков
|Three of Cups
|№48
|Двойка Кубков
|Two of Cups
|№49
|Туз Кубков
|Ace of Cups
Младшие Арканы Таро: Мечи
Мечи - о действии и сопротивлении: держать позицию, отстаивать свое. Это воздух - вездесущий, иногда резкий. Поэтому в этой масти рядом с силой и решимостью часто идут темы боли, утрат, конфликтов. В положительном ключе мечи - железная воля и ясный ум. Как «личность» масти - это военный, лидер, управленец. С мечами дорога к цели не самая легкая, но и победа оттого весомее. Всего в масти 14 карт.
|Порядковый номер карты в колоде
|Название карты
|Оригинальное название
|№50
|Король Мечей
|King of Swords
|№51
|Королева Мечей
|Queen of Swords
|№52
|Рыцарь Мечей
|Knight of Swords
|№53
|Паж Мечей
|Page of Swords
|№54
|Десятка Мечей
|Ten of Swords
|№55
|Девятка мечей
|Nine of Swords
|№56
|Восьмерка Мечей
|Eight of Swords
|№57
|Семерка Мечей
|Seven of Swords
|№58
|Шестерка Мечей
|Six of Swords
|№59
|Пятерка Мечей
|Five of Swords
|№60
|Четверка Мечей
|Four of Swords
|№61
|Тройка Мечей
|Three of Swords
|№62
|Двойка Мечей
|Two of Swords
|№63
|Туз Мечей
|Ace of Swords
Младшие Арканы Таро: Пентакли
Пентакли - это про карьеру, деньги, имущество и все «осязаемое». Земля - стихия рациональная: сделки, договоренности, покупка-продажа, стабильность. По этой масти часто можно прямо «по дням» уловить сроки денежных событий. Личности «пентаклевые» - люди обеспеченные и практичные; в некоторых сочетаниях карт - склонные к накопительству. Туз пентаклей - обычно лучшая карта в колоде: успех, достижение целей, богатство, удовлетворенность амбициями. Перевернутые значения читаются наоборот или указывают на сложности по пути к благоприятному исходу.
|Порядковый номер карты в колоде
|Название карты
|Оригинальное название
|№64
|Король Пентаклей
|King of Pentacles
|№65
|Королева Пентаклей
|Queen of Pentacles
|№66
|Рыцарь Пентаклей
|Knight of Pentacles
|№67
|Паж Пентаклей
|Page of Pentacles
|№68
|Десятка Пентаклей
|Ten of Pentacles
|№69
|Девятка Пентаклей
|Nine of Pentacles
|№70
|Восьмерка Пентаклей
|Eight of Pentacles
|№71
|Семерка Пентаклей
|Seven of Pentacles
|№72
|Шестерка Пентаклей
|Six of Pentacles
|№73
|Пятерка Пентаклей
|Five of Pentacles
|№74
|Четверка Пентаклей
|Four of Pentacles
|№75
|Тройка Пентаклей
|Three of Pentacles
|№76
|Двойка Пентаклей
|Two of Pentacles
|№77
|Туз Пентаклей
|Ace of Pentacles
Версии колод Таро
Колоды бывают очень разные: отличаются количеством карт, оформлением, нотациями - но логика системы одна. Чаще всего работают по структуре Уэйта, хотя авторских интерпретаций море. Базовые варианты, которые часто встречаются:
Висконти-Сфорца. Одна из самых старых колод, выросшая из предшественника тарокки. Сюжеты - дух итальянского Возрождения: рукописные изображения с позолотой. Сейчас известно 271 карта; экземпляры разбросаны по музеям мира.
Марсельское Таро. Датируется XVI веком. Персонажи проще по рисунку, без излишней позолоты; такие карты были недорогими и массовыми.
Таро Папюса. Проект французского оккультиста Жерара Анкосса; визуальный стиль - «египетский».
Колода Эдварда Уэйта
Эта колода - негласный стандарт. Её любят и новички, и маститые тарологи: «открывается» легко и дает ясные, образные ответы. Уэйт сделал рисунки выразительными и сюжетными - каждую карту удобно «читать» целиком. Предположительно, колода создана в 1910 году. Внутри - те же четыре масти (кубки, жезлы, мечи, пентакли). Если ранние наборы обходились символами и цифрами, то у Уэйта сцена есть на каждой карте - и это сильно упрощает чтение.
Колода Алистера Кроули
Этой колодой пользуются многие практики - толкование получается глубоким и азартным. Кроули переименовал некоторые арканы и масти, а сюжетные сцены с карт вообще снял, что делает процесс сложнее, но любопытнее. Важный момент: здесь нет перевернутых карт. К Таро Кроули часто обращаются в действительно серьезных вопросах - духовный рост, поиск пути. Для быта есть варианты попроще. В работе с этой колодой любят придерживаться ритуала: раскладывать левой рукой и на зеленом фоне.
Дизайн колод Таро
У каждой колоды - свой размер, эстетика и даже словарь. Где-то Король - это Отец, а Паж - Принцесса. Условно можно выделить три подхода:
Универсальные классические. Самый понятный и востребованный тип для старта - обычно Марсель или Райдер-Уэйт. Картинки простые, читаемые, легко транслируются в жизненные ситуации: символы и детали работают как текст.
Славянские колоды. На картах - боги и атрибутика славян, животные, руны. Здесь важен не только рисунок, но и идея: руны традиционно читаются как защитный инструмент, без «темной» стороны.
Авторские Таро. Их рисуют практикующие тарологи под свой стиль: дополняют классические образы, заводят в мифы или, наоборот, переносят в современную культуру.
Есть и совсем необычные дизайны - «кошачьи», мультяшные, «киношные» и т.д.