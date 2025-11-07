Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Карты Таро: полный обзор и толкование

freepik.com

Последние годы - прям бум. Карты Таро хотят все: в кризис, в туман, в момент «а что дальше-то делать». Хочется хоть какой-то точки устойчивости, чтобы притормозить, перевести дух и спокойно посмотреть на свою жизнь. Расклад помогает - ты реально садишься и думаешь, не на автомате, а с фокусом на себе и своих решениях.

Главная причина популярности простая: Таро отлично подсвечивают внутренние процессы. С тарологом человек формулирует сложные вопросы, докапывается до корней своих проблем и вдруг по-новому видит близких - их мотивы, их логику, их «почему».

В этом материале - обзор значений и толкование Таро, всех 78 карт.

freepik.com

Что такое карты Таро

Когда именно появилась первая колода, сказать сложно. Чаще всего упоминают ранний XV век, хотя есть и версии про Древний Египет. Сегодня Таро - это стройная система гадальных карт, с помощью которой ищут ответы и прикидывают сценарии будущего.

В Средние века колода была, по сути, игральной - с дополнительными козырями. Ее называли carte da trionfi («карты триумфов»), а с XVI века закрепилось слово tarocchi, чтобы отличать от обычных козырных колод. Играли знатные, карты дарили как дорогую вещь (каждую рисовали и украшали вручную), хотя существовали и более простые версии. Классический набор: 56 «обычных» карт, карта Дурака и 21 козырь - те самые будущие Старшие Арканы. До нас дошли несколько старых колод, например знаменитое Таро Висконти из собрания библиотеки Бейнеке Йельского университета.

Во второй половине XIX века интерес к Таро резко уходит в эзотерическую сторону. Элифас Леви связывает систему карт с каббалистическим Древом Жизни. В 1888-м Уильям Уэсткотт и Сэмюэль Мазерс создают «Золотую Зарю» - орден/школу для магов - и выпускают манускрипт о том, что Таро не только предсказывают, но и могут влиять на ход событий. Гадать, по их подходу, следовало лишь опытным посвящённым.

А вот по-настоящему «народной» колоду сделал Артур Эдвард Уэйт. В 1911 году он выпускает вариант, который сейчас считается классикой: иллюстрированы все 78 карт, а не только Старшие Арканы. Сегодня колод огромное количество, но чаще всего упоминают Таро Уэйта, Таро Тота (Алистер Кроули) и Марсельское Таро.

Полезная выжимка

История. Первые упоминания относят к XIV–XV векам: изначально это просто игральные карты, а ближе к концу XVIII века их начинают использовать для предсказаний.

Первоисточник. Часто называют Италию, точнее - Флоренцию.

Прототипы. Образы семей Висконти и Сфорца - база многих первых рисунков.

Первый дизайн. Карты писали вручную, богато и с позолотой; позволить могли себе в основном аристократы.

Название. Сначала - «карты триумфов», позже - итальянское «tarocchi».

Состав колоды Таро

Большинство современных колод сохраняют одну и ту же структуру: Старшие и Младшие Арканы. Всего 78 карт: 22 Старших и 56 Младших. В Младших есть придворные - пажи, рыцари, королевы и короли.

Четыре масти:

  • Кубки (чаши) - про чувства и эмоции.
  • Мечи - про намерения и мысли.
  • Жезлы - про энергию, развитие, страсть.
  • Пентакли (монеты) - про материальные вопросы: деньги, здоровье, работу.

Каждой масти соответствует своя стихия - земля, вода, воздух, огонь. Принято считать, что Старшие Арканы (от 0 до 21) описывают путь человека: испытания, уроки, кульминации.

Значение и толкование карт Таро

«Аркан» переводится как «тайна» - и это очень в точку: в раскладе мы по сути расшифровываем символический язык. Чтобы было проще, держим в голове базу по стихиям:

Кубки - вода: чувства, интуиция, любовь. 
Мечи - воздух: мысль, идеи, речь. 
Пентакли - земля: тело, деньги, стабильность, природа. 
Жезлы - огонь: творчество, страсть, амбиции, движение.

Старшие Арканы Таро

Старшие - самые «весомые» карты: без мастей, с уникальными названиями и номерами. Именно они чаще всего попадают на судьбоносные развилки и ключевые события. Иллюстрации в Старших предельно насыщены - каждый жест, знак, предмет что-то да значит. Эти карты помогают описать психотип, собрать психологический портрет кверента, увидеть общий сюжет его пути. В сумме - 22 Старших Аркана, словно 22 возможных сценария.

Порядковый номер карты в колоде Название карты Оригинальное название
0 Шут The Fool
№1 Маг The Magician
№2 Жрица The High Priestess
№3 Императрица The Empress
№4 Император The Emperor
№5 Верховный жрец The Hierophant
№6 Влюбленные The Lovers
№7 Колесница The Chariot
№8 Справедливость Justice
№9 Отшельник The Hermit
№10 Колесо Фортуны Wheel of Fortune
№11 Сила Strength
№12 Повешенный The Hanged Man
№13 Смерть Death
№14 Умеренность Temperance
№15 Дьявол The Devil
№16 Башня The Tower
№17 Звезда The Star
№18 Луна The Moon
№19 Солнце The Sun
№20 Суд Judgement
№21 Мир The World

Младшие Арканы Таро: Жезлы

Младшие Арканы - это как фонари вдоль дороги: они показывают, как именно будет развиваться ситуация. Жезлы - стихия Огня, про творчество, порыв и амбиции. Если в раскладе их много, дела пойдут быстро, а на результат сильно влияют чистота намерений и ясность цели. В целом жезлы - про действие, инициативу, огонь внутри. Символ масти - посох/жезл, оттого в любовных раскладах эта масть нередко говорит о сильном физическом притяжении. Плюс дерево как материал - про рост и плоды, поэтому туз жезлов ассоциируется с началом, победой и будущим процветанием.

freepik.com
Порядковый номер карты в колоде Название карты Оригинальное название
№22 Король Жезлов King of Wands
№23 Королева Жезлов Queen of Wands
№24 Рыцарь Жезлов Knight of Wands
№25 Паж Жезлов Page of Wands
№26 Десятка Жезлов Ten of Wands
№27 Девятка Жезлов Nine of Wands
№28 Восьмерка Жезлов Eight of Wands
№29 Семерка Жезлов Seven of Wands
№30 Шестерка Жезлов Six of Wands
№31 Пятерка Жезлов Five of Wands
№32 Четверка Жезлов Four of Wands
№33 Тройка Жезлов Three of Wands
№34 Двойка Жезлов Two of Wands
№35 Туз Жезлов Aсe of Wands

Младшие Арканы Таро: Кубки

Кубки - масть двойственная (тот самый «шаг от любви до ненависти»). Она про эмоциональность, мечтательность, тонкую чувствительность - и иногда про склонность ускользать в грезы и откладывать дела. В раскладах много Кубков - это про праздники, приятные встречи, подарки, признания и вообще весь спектр любовных состояний, от симпатии до глубокой привязанности.

Порядковый номер карты в колоде Название карты Оригинальное название
№36 Король Кубков King of Cups
№37 Королева Кубков Queen of Cups
№38 Рыцарь Кубков Knight of Cups
№39 Паж Кубков Page of Cups
№40 Десятка Кубков Ten of Cups
№41 Девятка Кубков Nine of Cups
№42 Восьмерка Кубков Eight of Cups
№43 Семерка Кубков Seven of Cups
№44 Шестерка Кубков Six of Cups
№45 Пятерка Кубков Five of Cups
№46 Четверка Кубков Four of Cups
№47 Тройка Кубков Three of Cups
№48 Двойка Кубков Two of Cups
№49 Туз Кубков Ace of Cups

Младшие Арканы Таро: Мечи

Мечи - о действии и сопротивлении: держать позицию, отстаивать свое. Это воздух - вездесущий, иногда резкий. Поэтому в этой масти рядом с силой и решимостью часто идут темы боли, утрат, конфликтов. В положительном ключе мечи - железная воля и ясный ум. Как «личность» масти - это военный, лидер, управленец. С мечами дорога к цели не самая легкая, но и победа оттого весомее. Всего в масти 14 карт.

Порядковый номер карты в колоде Название карты Оригинальное название
№50 Король Мечей King of Swords
№51 Королева Мечей Queen of Swords
№52 Рыцарь Мечей Knight of Swords
№53 Паж Мечей Page of Swords
№54 Десятка Мечей Ten of Swords
№55 Девятка мечей Nine of Swords
№56 Восьмерка Мечей Eight of Swords
№57 Семерка Мечей Seven of Swords
№58 Шестерка Мечей Six of Swords
№59 Пятерка Мечей Five of Swords
№60 Четверка Мечей Four of Swords
№61 Тройка Мечей Three of Swords
№62 Двойка Мечей Two of Swords
№63 Туз Мечей Ace of Swords

Младшие Арканы Таро: Пентакли

Пентакли - это про карьеру, деньги, имущество и все «осязаемое». Земля - стихия рациональная: сделки, договоренности, покупка-продажа, стабильность. По этой масти часто можно прямо «по дням» уловить сроки денежных событий. Личности «пентаклевые» - люди обеспеченные и практичные; в некоторых сочетаниях карт - склонные к накопительству. Туз пентаклей - обычно лучшая карта в колоде: успех, достижение целей, богатство, удовлетворенность амбициями. Перевернутые значения читаются наоборот или указывают на сложности по пути к благоприятному исходу.

Порядковый номер карты в колоде Название карты Оригинальное название
№64 Король Пентаклей King of Pentacles
№65 Королева Пентаклей Queen of Pentacles
№66 Рыцарь Пентаклей Knight of Pentacles
№67 Паж Пентаклей Page of Pentacles
№68 Десятка Пентаклей Ten of Pentacles
№69 Девятка Пентаклей Nine of Pentacles
№70 Восьмерка Пентаклей Eight of Pentacles
№71 Семерка Пентаклей Seven of Pentacles
№72 Шестерка Пентаклей Six of Pentacles
№73 Пятерка Пентаклей Five of Pentacles
№74 Четверка Пентаклей Four of Pentacles
№75 Тройка Пентаклей Three of Pentacles
№76 Двойка Пентаклей Two of Pentacles
№77 Туз Пентаклей Ace of Pentacles
freepik.com

Версии колод Таро

Колоды бывают очень разные: отличаются количеством карт, оформлением, нотациями - но логика системы одна. Чаще всего работают по структуре Уэйта, хотя авторских интерпретаций море. Базовые варианты, которые часто встречаются:

Висконти-Сфорца. Одна из самых старых колод, выросшая из предшественника тарокки. Сюжеты - дух итальянского Возрождения: рукописные изображения с позолотой. Сейчас известно 271 карта; экземпляры разбросаны по музеям мира.

Марсельское Таро. Датируется XVI веком. Персонажи проще по рисунку, без излишней позолоты; такие карты были недорогими и массовыми.

Таро Папюса. Проект французского оккультиста Жерара Анкосса; визуальный стиль - «египетский».

Колода Эдварда Уэйта

Эта колода - негласный стандарт. Её любят и новички, и маститые тарологи: «открывается» легко и дает ясные, образные ответы. Уэйт сделал рисунки выразительными и сюжетными - каждую карту удобно «читать» целиком. Предположительно, колода создана в 1910 году. Внутри - те же четыре масти (кубки, жезлы, мечи, пентакли). Если ранние наборы обходились символами и цифрами, то у Уэйта сцена есть на каждой карте - и это сильно упрощает чтение.

Колода Алистера Кроули

Этой колодой пользуются многие практики - толкование получается глубоким и азартным. Кроули переименовал некоторые арканы и масти, а сюжетные сцены с карт вообще снял, что делает процесс сложнее, но любопытнее. Важный момент: здесь нет перевернутых карт. К Таро Кроули часто обращаются в действительно серьезных вопросах - духовный рост, поиск пути. Для быта есть варианты попроще. В работе с этой колодой любят придерживаться ритуала: раскладывать левой рукой и на зеленом фоне.

Дизайн колод Таро

У каждой колоды - свой размер, эстетика и даже словарь. Где-то Король - это Отец, а Паж - Принцесса. Условно можно выделить три подхода:

Универсальные классические. Самый понятный и востребованный тип для старта - обычно Марсель или Райдер-Уэйт. Картинки простые, читаемые, легко транслируются в жизненные ситуации: символы и детали работают как текст.

Славянские колоды. На картах - боги и атрибутика славян, животные, руны. Здесь важен не только рисунок, но и идея: руны традиционно читаются как защитный инструмент, без «темной» стороны.

Авторские Таро. Их рисуют практикующие тарологи под свой стиль: дополняют классические образы, заводят в мифы или, наоборот, переносят в современную культуру.

Есть и совсем необычные дизайны - «кошачьи», мультяшные, «киношные» и т.д.

