Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Разработаны новые правила для пользователей средств микромобильности: что будут теперь проверять?

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 15:18

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство сообщения разработало и передало на согласование поправки к Правилам дорожного движения об обязательном страховании гражданской ответственности (OCTA) для различных других средств микромобильности, включая моноколёса, скейтборды и другие электрические спортивные средства, сообщило агентство LETA в министерстве.

По мнению министерства, это повысит ответственность и обеспечит компенсацию в случае аварий, одновременно снижая конфликты с другими участниками дорожного движения, как указано в информации на Портале правовых актов.

В министерстве отмечают, что Сейм в третьем чтении поддержал поправки к Закону о дорожном движении, которые, среди прочего, предусматривают разделение велосипедоподобных транспортных средств на три группы с разным регулированием участия в дорожном движении в зависимости от технических параметров двухколёсного транспортного средства.

До сих пор в законе было единое определение для всех велосипедов с мощностью до одного киловатта (кВт) и максимальной скоростью, достижимой с помощью электрического привода, до 25 километров в час (км/ч). В настоящее время установлено разное регулирование, разделяющее велосипеды на три группы в зависимости от технических параметров.

В первую группу войдут велосипеды, приводимые в движение только мускульной силой — педалями или рычагами. В отношении велосипедов изменения в законе не предусмотрены. Участвовать в дорожном движении можно с десяти лет, необходимы права на управление велосипедом, до 16 лет обязательно использование защитного шлема, а также на велосипеде можно передвигаться по тротуарам. В министерстве подчёркивают, что велосипеды рекомендуется регистрировать, поскольку это поможет вернуть транспортное средство в случае кражи.

Во вторую группу войдут электровелосипеды, которые могут иметь дополнительный электрический привод мощностью до 250 ватт (Вт), который отключается при превышении скорости 25 км/ч, таким образом электромотор помогает только при педалировании. С такими транспортными средствами в дорожном движении можно участвовать с 14 лет, а регистрация электровелосипедов является добровольной. При этом в законе установлены и другие такие же условия, как для велосипеда, включая обязательное использование защитного шлема до 16 лет и права на управление велосипедом.

В третью группу войдут самодвижущиеся велосипеды с мощностью до одного кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч, но для передвижения на этом транспортном средстве педали не нужно крутить постоянно — электропривод работает даже если педали не приводятся в движение мускульной силой. Планируется, что такие транспортные средства не смогут передвигаться по тротуарам, и с 1 февраля 2026 года для них будет обязательна регистрация, а также OCTA.

При этом на самодвижущихся велосипедах в дорожном движении можно участвовать с 14 лет, но до 16 лет обязательно использование защитного шлема.

Предусмотрено, что с 1 мая 2026 года за передвижение на незарегистрированном транспортном средстве и отсутствие OCTA может быть наложен штраф.

Поправки также предусматривают, что все поставщики услуг совместного пользования автомобилями (каршеринга) будут обязаны обеспечить проверку возраста, наличия водительских прав и скорости реакции пользователя. Решение будет интегрировано в приложение поставщика услуг аренды. Например, перед получением услуги необходимо будет пройти тест на логику и реакцию, который лицо, находящееся в состоянии алкогольного опьянения, может быть не в состоянии пройти.

Если поставщики услуг совместных поездок не реализуют проверку возраста и водительских прав в приложениях или на веб-сайтах, будет наложен штраф в размере от 70 до 350 евро, а при отсутствии тестов на реакцию на торговца может быть наложен штраф в размере от 70 до 350 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
Важно

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:55 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 26 минут назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 23 часа назад
Завтрак со «Сферой»: перец, фаршированный булгуром
Sfera.lv 1 день назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 2 дня назад

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать