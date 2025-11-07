Разработаны новые правила для пользователей средств микромобильности: что будут теперь проверять?

По мнению министерства, это повысит ответственность и обеспечит компенсацию в случае аварий, одновременно снижая конфликты с другими участниками дорожного движения, как указано в информации на Портале правовых актов.

В министерстве отмечают, что Сейм в третьем чтении поддержал поправки к Закону о дорожном движении, которые, среди прочего, предусматривают разделение велосипедоподобных транспортных средств на три группы с разным регулированием участия в дорожном движении в зависимости от технических параметров двухколёсного транспортного средства.

До сих пор в законе было единое определение для всех велосипедов с мощностью до одного киловатта (кВт) и максимальной скоростью, достижимой с помощью электрического привода, до 25 километров в час (км/ч). В настоящее время установлено разное регулирование, разделяющее велосипеды на три группы в зависимости от технических параметров.

В первую группу войдут велосипеды, приводимые в движение только мускульной силой — педалями или рычагами. В отношении велосипедов изменения в законе не предусмотрены. Участвовать в дорожном движении можно с десяти лет, необходимы права на управление велосипедом, до 16 лет обязательно использование защитного шлема, а также на велосипеде можно передвигаться по тротуарам. В министерстве подчёркивают, что велосипеды рекомендуется регистрировать, поскольку это поможет вернуть транспортное средство в случае кражи.

Во вторую группу войдут электровелосипеды, которые могут иметь дополнительный электрический привод мощностью до 250 ватт (Вт), который отключается при превышении скорости 25 км/ч, таким образом электромотор помогает только при педалировании. С такими транспортными средствами в дорожном движении можно участвовать с 14 лет, а регистрация электровелосипедов является добровольной. При этом в законе установлены и другие такие же условия, как для велосипеда, включая обязательное использование защитного шлема до 16 лет и права на управление велосипедом.

В третью группу войдут самодвижущиеся велосипеды с мощностью до одного кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч, но для передвижения на этом транспортном средстве педали не нужно крутить постоянно — электропривод работает даже если педали не приводятся в движение мускульной силой. Планируется, что такие транспортные средства не смогут передвигаться по тротуарам, и с 1 февраля 2026 года для них будет обязательна регистрация, а также OCTA.

При этом на самодвижущихся велосипедах в дорожном движении можно участвовать с 14 лет, но до 16 лет обязательно использование защитного шлема.

Предусмотрено, что с 1 мая 2026 года за передвижение на незарегистрированном транспортном средстве и отсутствие OCTA может быть наложен штраф.

Поправки также предусматривают, что все поставщики услуг совместного пользования автомобилями (каршеринга) будут обязаны обеспечить проверку возраста, наличия водительских прав и скорости реакции пользователя. Решение будет интегрировано в приложение поставщика услуг аренды. Например, перед получением услуги необходимо будет пройти тест на логику и реакцию, который лицо, находящееся в состоянии алкогольного опьянения, может быть не в состоянии пройти.

Если поставщики услуг совместных поездок не реализуют проверку возраста и водительских прав в приложениях или на веб-сайтах, будет наложен штраф в размере от 70 до 350 евро, а при отсутствии тестов на реакцию на торговца может быть наложен штраф в размере от 70 до 350 евро.