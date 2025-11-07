ЕС закрывает двери: россияне больше не получат мультивизы

Согласно принятому исполнительному решению, россиянам, подающим документы на территории своей страны, теперь смогут выдать многократную визу только в особых случаях.

«Это реакция на агрессию России, растущие киберугрозы и попытки использовать миграцию как оружие», — пояснили в Еврокомиссии.

Исключение сделано для ближайших родственников граждан стран Шенгенской зоны и работников транспорта. Родственники смогут получить годовую многократную визу, если за последние два года им уже выдавались три визы без нарушений. Водителям, морякам и железнодорожным бригадам — максимум на девять месяцев при наличии двух корректно использованных виз.

В отдельных случаях многократные визы могут быть предоставлены независимым журналистам, правозащитникам и оппонентам режима.

Решение Еврокомиссии объясняется соображениями безопасности: в Брюсселе считают, что российские спецслужбы могут использовать визы в целях шпионажа, дезинформации и пропаганды.

«Россия агрессивно проверяет устойчивость наших границ и институтов — мы обязаны реагировать», — заявили представители ЕС.

При этом новые правила не касаются россиян, постоянно проживающих за рубежом: для них действует отдельная процедура с дополнительной проверкой данных.