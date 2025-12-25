Папа римский призвал Россию прекратить огонь на Рождество

"К числу вещей, которые очень меня огорчают, относится тот факт, что Россия, по всей видимости, отклонила требование о прекращении огня", - отметил папа римский.

Россия с момента вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года неоднократно отклоняла предложения о прекращении огня. Не было достигнуто прорыва и на возобновившихся в минувшие выходные переговорах в американском штате Флорида о мирном урегулировании в Украине. Во вторник Украина после ожесточенных боев с российскими войсками объявила об отходе из стратегически важного города Северск в Донецкой области.

Надежда на 24 часа мира

"Я надеюсь, что они прислушаются и что во всем мире будет 24 часа мира", - подчеркнул Лев XIV, говоря о конфликтах в мире.

Понтифик в начале декабря принимал в Италии президента Украины Владимира Зеленского . На вопрос о том, примет ли он приглашение Зеленского посетить Украину, Лев XIV позднее ответил: "Я надеюсь". При этом он добавил, что не может сказать, когда такая поездка могла бы состояться.