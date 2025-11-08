Центральный рынок: от матрешек очищен, а огурцы теперь стоят как свинина? (ФОТО)

В середине сентября социальные сети и общественность потряс страшный скандал: в только что открытом после ремонта Овощном павильоне оказались не свежие овощи и фрукты, а магазины с промтоварами: одежда, обувь, игрушки, сувениры для туристов. И среди них обнаружились матрешки с неустановленной этнической принадлежностью. Сами торговцы утверждали, что он украинские, но вице-мэр Эдгарс Ратниекс ("Национальное объединение") усмотрел в них несомненный символ агрессии России в Украине. И потребовал немедленно убрать их с глаз долой!

Торговцы подчинились и матрешки раздора исчезли с прилавков. Но скандал уже набрал обороты, и вскоре уже от самих торговцев потребовали убираться. После гневного твита вице-мэра представители Rīgas Nami, включая Владимира Казаринова, уведомили торговцев, что в октябре им, вероятно, придётся съехать. Куда? Да куда угодно, руководство рынка это не волновало, вместе со своими сумками и одеждой. Не пощадили даже аптеку. Хотя уже были заключены долгосрочные договора и люди вложили собственные деньги в обустройство и ремонт торговых мест.

И вот листва облетела, на календаре уже ноябрь месяц - все сроки ультиматума руководства Центрального рынка очевидно вышли. Но если зайти в Овощной павильон, то видно, что ничего не изменилось: все те же промтовары и никто никуда не собирается съезжать. Матрешек, конечно, в продаже уже нет, осталась только расписная деревянная посуда, как некий национальный колорит для туристов. Навряд ли политики отличат московскую гжель от украинской Петриковки, но сейчас их внимание приковано к другим заботам: нужно устраивать рейды на мигрантов, да еще и под окнами ходят многотысячные толпы за Стамбульскую конвенцию. Скандал с рынком как-то сам собой затих и, похоже, торговцев оставили в покое.

- Торгуем, пока не выгоняют. Нет, ничего конкретного по срокам, когда нужно съехать нет, не могу прокомментировать вам, - коротко отвечает продавщица одного из магазинов в Овощном павильоне. Сами работники не очень охотно говорят на эту тему, не без оснований опасаются, что о них снова вспомнят и угроза выселения из павильона станет реальностью. - Мы просто хотим спокойно работать.

Может дело в том, что вскоре после громкого заявление о том, что торговцы должны покинуть Овощной павильон, Владимир Казаринов оказался среди задержанных Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по делу о взятках при распределении торговых площадей. Позже его отстранили. Совпадение? Однако причина может быть и в том, что "на улице" тоже не стоит очередь из владельцев овощных ларьков, желающих переехать в павильон.

- Все здесь работают. И люди знают, что все овощи "на улице". Кто ж туда специально пойдет? Клиенты привыкли, можно пройти вдоль рядов, самому выбрать, - задается вопросом торговец овощами, опасаясь, что после переезда потеряет часть клиентов. Возможно, кто-то и решит перебраться в теплые помещения, но большинство останется на проходной улице, где идет основная торговля. Не говоря уже о том, что внутри стоимость аренды "точки" гораздо выше. - Это же сразу отразится на ценах.

В прошлом году уже были эксперименты, когда часть торговцев овощами переехала в Рыбный павильон. До них мало кто доходил, да и цены там были почти в 1,5-2 раза выше, чем у уличных торговцев. Сейчас даже без бремени высокой аренды некоторые ценники на овощи такие, что глаза лезут на лоб. Например, латвийские огурцы торгуют уже по 4 евро за кг, помидоры по 3,50, а местные яблоки продаются за 2,50. Торговцы лишь разводят руками: урожай погиб из-за стихии.

Однако есть и более доступные, хоть и не такие "патриотичные", заграничные овощи. На них цены отличаются почти в два раза. Вот, например, польский огурец стоит около 2,5 евро за кг, а томаты из Албании и вовсе можно найти по 1 евро. Что касается остальных овощей, то цены следующие: паприка и баклажаны по 1,5 евро, кабачки уже редкость и продаются по 3 евро, а молодая капуста по 1 евро. Примерно столько же (1,00 евро) стоит кг латвийской картошки сорта "Лаура" или "Аннушка". Пучок свежей зелени - кинза, петрушка, зеленый лук - от 60 центов до 1 евро.

В Мясном павильоне пока без особых перемен: кусочек свинины можно прикупить начиная от 4,50 за кг (да, почти как кило огурцов). Хотя цены на свинину очень долгое время держатся примерно на одном уровне, на некоторые торговцы уже выставили ценники в 6 евро. Опыт подсказывает, что скорее всего через месяц-два остальные продавцы тоже приподнимут ценники. К сожалению не в меньшую сторону.

В то же время цены на мясо курицы уверенно держатся на одном уровне уже который месяц. Филе уже давно перестало быть доступным каждому и стоит без малого почти 8 евро (7,80), но ножки-бедра продаются по 3,40. Цены на говядину тоже пока держатся примерно на одном уровне - от 10 до 15 евро.

Ну и хорошая новость для, тех, кто уже соскучился по новогоднему настроению. На рынке появились мандарины! Много мандаринов: походив по рядам можно найти как сочные экземпляры за 3,40, так и варианты по более доступной цене в 1,70. Ну и других фруктов подвезли: бананы, апельсины, ананасы и хурму. Что почем нынче на Центральном рынке можно посмотреть в нашей галерее.