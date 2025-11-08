Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Центральный рынок: от матрешек очищен, а огурцы теперь стоят как свинина? (ФОТО)

Редакция PRESS 8 ноября, 2025 09:27

Важно 0 комментариев

Осень - время сбора урожая и ожидается, что овощи будут по доступным хотя бы на Центральном рынке. Вот только от ценников глаза лезут на лоб, и это в самый разгар сезона. Да еще и скандал с отремонтированным Овощным павильоном: управляющие рынком грозились выселить обосновавшихся там торговцев ширпотребом и массово переселить в него овощные ларьки. Вот только сами предприниматели переезжать не торопятся. Отчего так?

В середине сентября социальные сети и общественность потряс страшный скандал: в только что открытом после ремонта Овощном павильоне оказались не свежие овощи и фрукты, а магазины с промтоварами: одежда, обувь, игрушки, сувениры для туристов. И среди них обнаружились матрешки с неустановленной этнической принадлежностью. Сами торговцы утверждали, что он украинские, но вице-мэр Эдгарс Ратниекс ("Национальное объединение") усмотрел в них несомненный символ агрессии России в Украине. И потребовал немедленно убрать их с глаз долой!

Торговцы подчинились и матрешки раздора исчезли с прилавков. Но скандал уже набрал обороты, и вскоре уже от самих торговцев потребовали убираться. После гневного твита вице-мэра представители Rīgas Nami, включая Владимира Казаринова, уведомили торговцев, что в октябре им, вероятно, придётся съехать. Куда? Да куда угодно, руководство рынка это не волновало, вместе со своими сумками и одеждой. Не пощадили даже аптеку. Хотя уже были заключены долгосрочные договора и люди вложили собственные деньги в обустройство и ремонт торговых мест.

И вот листва облетела, на календаре уже ноябрь месяц - все сроки ультиматума руководства Центрального рынка очевидно вышли. Но если зайти в Овощной павильон, то видно, что ничего не изменилось: все те же промтовары и никто никуда не собирается съезжать. Матрешек, конечно, в продаже уже нет, осталась только расписная деревянная посуда, как некий национальный колорит для туристов. Навряд ли политики отличат московскую гжель от украинской Петриковки, но сейчас их внимание приковано к другим заботам: нужно устраивать рейды на мигрантов, да еще и под окнами ходят многотысячные толпы за Стамбульскую конвенцию. Скандал с рынком как-то сам собой затих и, похоже, торговцев оставили в покое.

- Торгуем, пока не выгоняют. Нет, ничего конкретного по срокам, когда нужно съехать нет, не могу прокомментировать вам, - коротко отвечает продавщица одного из магазинов в Овощном павильоне. Сами работники не очень охотно говорят на эту тему, не без оснований опасаются, что о них снова вспомнят и угроза выселения из павильона станет реальностью. - Мы просто хотим спокойно работать.

Может дело в том, что вскоре после громкого заявление о том, что торговцы должны покинуть Овощной павильон, Владимир Казаринов оказался среди задержанных Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по делу о взятках при распределении торговых площадей. Позже его отстранили. Совпадение? Однако причина может быть и в том, что "на улице" тоже не стоит очередь из владельцев овощных ларьков, желающих переехать в павильон.

- Все здесь работают. И люди знают, что все овощи "на улице". Кто ж туда специально пойдет? Клиенты привыкли, можно пройти вдоль рядов, самому выбрать, - задается вопросом торговец овощами, опасаясь, что после переезда потеряет часть клиентов. Возможно, кто-то и решит перебраться в теплые помещения, но большинство останется на проходной улице, где идет основная торговля. Не говоря уже о том, что внутри стоимость аренды "точки" гораздо выше. - Это же сразу отразится на ценах.

В прошлом году уже были эксперименты, когда часть торговцев овощами переехала в Рыбный павильон. До них мало кто доходил, да и цены там были почти в 1,5-2 раза выше, чем у уличных торговцев. Сейчас даже без бремени высокой аренды некоторые ценники на овощи такие, что глаза лезут на лоб. Например, латвийские огурцы торгуют уже по 4 евро за кг, помидоры по 3,50, а местные яблоки продаются за 2,50. Торговцы лишь разводят руками: урожай погиб из-за стихии.

Однако есть и более доступные, хоть и не такие "патриотичные", заграничные овощи. На них цены отличаются почти в два раза. Вот, например, польский огурец стоит около 2,5 евро за кг, а томаты из Албании и вовсе можно найти по 1 евро. Что касается остальных овощей, то цены следующие: паприка и баклажаны по 1,5 евро, кабачки уже редкость и продаются по 3 евро, а молодая капуста по 1 евро. Примерно столько же (1,00 евро) стоит кг латвийской картошки сорта "Лаура" или "Аннушка". Пучок свежей зелени - кинза, петрушка, зеленый лук - от 60 центов до 1 евро.

В Мясном павильоне пока без особых перемен: кусочек свинины можно прикупить начиная от 4,50 за кг (да, почти как кило огурцов). Хотя цены на свинину очень долгое время держатся примерно на одном уровне, на некоторые торговцы уже выставили ценники в 6 евро. Опыт подсказывает, что скорее всего через месяц-два остальные продавцы тоже приподнимут ценники. К сожалению не в меньшую сторону.

В то же время цены на мясо курицы уверенно держатся на одном уровне уже который месяц. Филе уже давно перестало быть доступным каждому и стоит без малого почти 8 евро (7,80), но ножки-бедра продаются по 3,40. Цены на говядину тоже пока держатся примерно на одном уровне - от 10 до 15 евро.

Ну и хорошая новость для, тех, кто уже соскучился по новогоднему настроению. На рынке появились мандарины! Много мандаринов: походив по рядам можно найти как сочные экземпляры за 3,40, так и варианты по более доступной цене в 1,70. Ну и других фруктов подвезли: бананы, апельсины, ананасы и хурму. Что почем нынче на Центральном рынке можно посмотреть в нашей галерее.

Фотогалерея
1 из 13
2 из 13
3 из 13
4 из 13
5 из 13
6 из 13
7 из 13
8 из 13
9 из 13
10 из 13
11 из 13
12 из 13
13 из 13

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
Важно

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:00 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 33 минуты назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 22 часа назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 1 день назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 2 дня назад

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать