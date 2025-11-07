С утра в субботу — туман. Затем — гололедица

По ночам и ранним утром температура опустится до +2...+6 °C, на побережье — до +8 °C. В течение дня воздух прогреется до +9 °C, а на западе страны — до +11 °C.

Видземе — облачно, местами слабая морось, утром возможен туман, +5...+8 °C.

Латгале — пасмурно, без осадков, +4...+7 °C.

Земгале — облачное небо, редкие просветы, +6...+9 °C.

Курземе — теплее всего, солнце сквозь облака, +9...+11 °C.

Рига и пригороды — без осадков, южный ветер слабый, ночью +4...+5 °C, днём до +8 °C.

В целом погода останется тёплой для ноября. Влажный воздух и южный ветер сохранят комфортную температуру, а местами возможен лёгкий туман до полудня.