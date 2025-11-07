На базу Эндрюс прислали порошок. Несколько человек госпитализированы

По данным телеканала, пакет был вскрыт в здании Центра подготовки ВВС Национальной гвардии США. Внутри находился белый порошок и материалы с признаками политической пропаганды. После инцидента администрация базы немедленно эвакуировала персонал из здания и соседних помещений, выставила оцепление и ограничила доступ к зоне происшествия.

«Подозрительный пакет был вскрыт, после чего специалисты HAZMAT провели полевые тесты и не выявили ничего опасного», — уточнили источники CNN.

Несмотря на предварительные результаты, несколько сотрудников, находившихся рядом, были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.

«На место происшествия прибыли спасатели Объединённой военной базы Эндрюс. Прямая угроза отсутствует, расследование продолжается», — заявило руководство объекта.

Военная база Эндрюс используется для международных перелётов высокопоставленных лиц США, включая президента и вице-президента. 6 ноября её посещал Дональд Трамп.

Похожие случаи уже происходили: в ноябре прошлого года письма с порошком получили госучреждения Бельгии. Тогда вещество оказалось стрихнином, а один из сотрудников канцелярии премьер-министра был отравлен.