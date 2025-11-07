Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На базу Эндрюс прислали порошок. Несколько человек госпитализированы

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 15:42

Мир 0 комментариев

050521-N-0295M-026 Andrews Air Force Base, Md. (May 21, 2005) - Air Force One takes off from Andrews Air Force Base, Md., during the 2005 Joint Service Open House. President George W. Bush was in route to Grand Rapids, Mich., to give a graduation speech to the 2005 graduations of Calvin College. The 89th Presidential Airlift Group at Andrews Air Force Base is responsible for Air Force One, which is housed in a 140,000-square-foot maintenance and support complex. The Joint Services Open House, held May 20-22, showcased civilian and military aircraft from the Nations armed forces which provided many flight demonstrations and static displays. U.S. Navy photo by Photographers Mate 2nd Class Daniel J. McLain (RELEASED)

На военной базе Эндрюс в американском штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона, произошёл инцидент с подозрительной посылкой. Как сообщает CNN, несколько человек были госпитализированы после открытия конверта с неизвестным веществом.

По данным телеканала, пакет был вскрыт в здании Центра подготовки ВВС Национальной гвардии США. Внутри находился белый порошок и материалы с признаками политической пропаганды. После инцидента администрация базы немедленно эвакуировала персонал из здания и соседних помещений, выставила оцепление и ограничила доступ к зоне происшествия.

«Подозрительный пакет был вскрыт, после чего специалисты HAZMAT провели полевые тесты и не выявили ничего опасного», — уточнили источники CNN.
Несмотря на предварительные результаты, несколько сотрудников, находившихся рядом, были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.

«На место происшествия прибыли спасатели Объединённой военной базы Эндрюс. Прямая угроза отсутствует, расследование продолжается», — заявило руководство объекта.
Военная база Эндрюс используется для международных перелётов высокопоставленных лиц США, включая президента и вице-президента. 6 ноября её посещал Дональд Трамп.

Похожие случаи уже происходили: в ноябре прошлого года письма с порошком получили госучреждения Бельгии. Тогда вещество оказалось стрихнином, а один из сотрудников канцелярии премьер-министра был отравлен.

