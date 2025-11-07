Неделя патриотизма. С факелами ходят 18% жителей, столько же смотрят парад

Согласно данным исследования, 46% латвийцев отмечают праздники вместе с родными. Эта традиция характерна для всех возрастов, но чаще всего — среди молодёжи: в группе 18–29 лет так ответили 52% опрошенных, а среди людей 50–59 лет — 41%.
«Домашнее празднование остаётся главным способом выразить патриотизм — через общение с близкими», — говорится в комментарии BTA.
18% жителей участвуют в факельных шествиях, причём среди молодёжи этот показатель выше — 27%. Ещё 18% смотрят военный парад вживую или по телевидению. Среди людей старше 60 лет парад предпочитают 21% участников.
Лишь 10% опрошенных посещают Памятник Свободы, Рижский замок или Братские кладбища, чтобы зажечь свечи. Треть жителей — 33% — признались, что не участвуют в патриотических мероприятиях вовсе.
В регионах картина схожа:
Видземе — 54% празднуют дома, 31% идут на шествие, 22% смотрят парад.
Курземе — 47% дома, 29% с факелами, 16% за парадом.
Рига — 45% дома, но 40% вообще не участвуют в мероприятиях.
«Патриотизм в Латвии проявляется по-разному — кто-то идёт с факелом, кто-то включает парад, но главное, что большинство ощущает общую связь со страной», — отмечают авторы опроса.