Неделя патриотизма. С факелами ходят 18% жителей, столько же смотрят парад

Согласно данным исследования, 46% латвийцев отмечают праздники вместе с родными. Эта традиция характерна для всех возрастов, но чаще всего — среди молодёжи: в группе 18–29 лет так ответили 52% опрошенных, а среди людей 50–59 лет — 41%.

«Домашнее празднование остаётся главным способом выразить патриотизм — через общение с близкими», — говорится в комментарии BTA.

18% жителей участвуют в факельных шествиях, причём среди молодёжи этот показатель выше — 27%. Ещё 18% смотрят военный парад вживую или по телевидению. Среди людей старше 60 лет парад предпочитают 21% участников.

Лишь 10% опрошенных посещают Памятник Свободы, Рижский замок или Братские кладбища, чтобы зажечь свечи. Треть жителей — 33% — признались, что не участвуют в патриотических мероприятиях вовсе.

В регионах картина схожа:

Видземе — 54% празднуют дома, 31% идут на шествие, 22% смотрят парад.

Курземе — 47% дома, 29% с факелами, 16% за парадом.

Рига — 45% дома, но 40% вообще не участвуют в мероприятиях.

«Патриотизм в Латвии проявляется по-разному — кто-то идёт с факелом, кто-то включает парад, но главное, что большинство ощущает общую связь со страной», — отмечают авторы опроса.