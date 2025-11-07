Почти даром! Здание бывшего Музея кино в Старушке продано за 332 тысячи евро

Аукцион прошёл в пятницу и стал частью серии торгов по продаже девяти объектов, признанных государством ненужными. Общая сумма проданных активов составила 422 540 евро.

Дом по адресу Пейтавас, 10, где более 20 лет располагался Кино музей, был построен в 1870 году. Он находится в удовлетворительном техническом состоянии и включает участок площадью 684 м², административное здание площадью 831,3 м² и склад 582,8 м². Продажа включала и соседний дом.

«VNĪ сохраняет за государством только те объекты, которые реально необходимы для работы госструктур. Остальные, создающие убытки, реализуются через публичные торги», — пояснили в компании.

Ранее, в феврале, VNĪ завершила переоборудование помещений для нужд Кино музея в восстановленном квартале TabFab на улице Миера. Теперь музей открыт для посетителей в новом здании.

До конца года VNĪ планирует выставить на продажу ещё несколько объектов в Риге — на улицах Капселю, Лачплеша и Клия́ну, где ранее располагалась Инспекция здравоохранения.

VNĪ была основана в 1996 году, её единственным владельцем остаётся Министерство финансов Латвии.