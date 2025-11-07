Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почти даром! Здание бывшего Музея кино в Старушке продано за 332 тысячи евро

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 16:54

Важно 0 комментариев

Государственная компания "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) продала на аукционе здание бывшего Латвийского музея кино на улице Пейтавас, сообщает LETA. Победная ставка составила 332 480 евро, что на 30 тысяч выше начальной цены.

Аукцион прошёл в пятницу и стал частью серии торгов по продаже девяти объектов, признанных государством ненужными. Общая сумма проданных активов составила 422 540 евро.

Дом по адресу Пейтавас, 10, где более 20 лет располагался Кино музей, был построен в 1870 году. Он находится в удовлетворительном техническом состоянии и включает участок площадью 684 м², административное здание площадью 831,3 м² и склад 582,8 м². Продажа включала и соседний дом.

«VNĪ сохраняет за государством только те объекты, которые реально необходимы для работы госструктур. Остальные, создающие убытки, реализуются через публичные торги», — пояснили в компании.
Ранее, в феврале, VNĪ завершила переоборудование помещений для нужд Кино музея в восстановленном квартале TabFab на улице Миера. Теперь музей открыт для посетителей в новом здании.

До конца года VNĪ планирует выставить на продажу ещё несколько объектов в Риге — на улицах Капселю, Лачплеша и Клия́ну, где ранее располагалась Инспекция здравоохранения.

VNĪ была основана в 1996 году, её единственным владельцем остаётся Министерство финансов Латвии.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Читать
Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать