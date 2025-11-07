BILD: Пекин может напасть на Тайвань к концу 2026 года

Разведки нескольких западных стран полагают, что китайское руководство рассматривает возможный политический кризис в США — например, при оспаривании результатов выборов Дональдом Трампом или демократами — как окно возможностей для военного удара.

«Китай модернизирует большое количество гражданских паромов для военных целей и планирует построить более 70 крупных судов к концу 2026 года. Пекин выберет военное вторжение, если Си Цзиньпин решит, что аннексия Тайваня невозможна иным способом», — заявила эксперт Май-Бритт Штумбаум из института Spear в интервью изданию.

По информации издания, масштабы модернизации флота и военной инфраструктуры Китая вызывают беспокойство у западных аналитиков: гражданские суда оснащаются оборудованием для быстрой высадки десанта и перевозки бронетехники.

Представитель Тайваня в Германии Клемент Гу подтвердил, что угроза растёт ежегодно:

«Китай использует гибридную войну и атакует не только Тайвань, но и демократию в целом. Мы видим постоянное давление и дезинформацию, направленные на подрыв стабильности в регионе», — отметил он.



Тайвань, по его словам, укрепляет связи с союзниками, включая США, чтобы противостоять военному и политическому давлению со стороны Пекина.