Праздник в центре столицы: концерт, обращение президента и световое шоу

Главные мероприятия состоятся на площади Свободы, где в 19:00 начнется концерт «Наследие» с участием известных латвийских исполнителей. В 20:00 к народу обратится президент Эдгар Ринкевич, после чего прозвучит государственный гимн.

Праздничный вечер завершится лазерным, звуковым и световым шоу, которое продлится до 23:00.

Помимо центрального концерта, празднование пройдет во всех районах столицы. Во дворце культуры ВЭФ состоится программа «Звуковые узоры Латвии» с оркестром «Rīga» и солистами, а в центре культуры «Iļģuciems» — концерт «Латвийская классика и современность» с участием певцов Латвийской национальной оперы Инги Шлюбовски-Канцевич и Рихарда Мачановскиса.

Малая гильдия приглашает на концерт «Ты - моя земля. Ты - моя Латвия», в центре культуры «Imanta» пройдет программа «Вдохновленные Латвией», в Рижском центре югендстиля — концерт «Музыка для Латвии», а в зале «Ave Sol» выступит фольклорная группа «Vilkači».