У России отняли, в Бангладеш послали. 30 тысяч тонн удобрений

Это уже пятая партия, покинувшая латвийские порты с начала гуманитарной миссии. Ранее из страны было вывезено 130 тысяч тонн удобрений, отправленных в Кению, Зимбабве, Нигерию и Шри-Ланку. Все грузы состояли из продукции российского происхождения, принадлежащей компаниям, попавшим под санкции Евросоюза.

Решение о передаче таких грузов правительство Латвии приняло в декабре 2022 года после просьбы ООН помочь смягчить последствия продовольственного кризиса, вызванного войной РФ против Украины.

МИД подчеркнул, что Латвия вместе с международными партнёрами продолжает помогать странам, наиболее пострадавшим от дефицита продовольствия. По линии ООН продолжается вывоз санкционных удобрений из Латвии, чтобы доставить их в государства Африки, Азии и Латинской Америки, где ситуация с продовольствием остаётся особенно тяжёлой.