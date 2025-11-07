Контрольный выстрел для динозавров: найден кратер от ещё одного астероида

Объект, получивший название Nadir Crater, скрыт под километровым слоем осадочных пород у берегов Западной Африки. Новые 3D-сейсмические сканы показали, что его образовал астероид диаметром около 500 метров, врезавшийся в Землю на скорости 72 000 км/ч.

Исследователи считают, что этот удар мог произойти почти одновременно с катастрофой в Мексиканском заливе. Если это подтвердится, Земля получила «двойной удар из космоса», что объяснило бы масштабное вымирание на границе мелового и палеогенового периодов.

Кратер сохранился идеально, его «запечатал» океанский ил. На сканах видны спиральные гребни и следы косого удара с северо-востока. В 2026 году геологи планируют начать бурение, чтобы взять образцы пород и окончательно подтвердить его астероидное происхождение.

Выходит, динозаврам тогда не просто не повезло — Земля буквально оказалась между двух астероидов. И второй уже буквально добил господствующих рептилий контрольным выстрелом в Западную Африку.