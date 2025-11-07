Принц Гарри может лишиться титула после нового закона о дворянстве

Депутат Рейчел Маскелл вновь внесла в парламент законопроект, наделяющий короля Карла III и будущего монарха — принца Уильяма — полномочиями по лишению наследственных титулов. По данным издания Page Six, один из источников в дворце заявил: «Когда этот закон будет принят, я не удивлюсь, если Гарри станет следующим».

«Не удивлюсь, если это сделает Уильям... он не мстительный человек, но очень разочарован, а предательство со стороны близкого особенно тяжело», — добавил собеседник.

Братья не общаются уже более двух лет. Источники, близкие к Уильяму, утверждают, что он был разгневан после выхода мемуаров Гарри «Запасной» в 2023 году. В книге младший сын Карла III рассказал, что будущий король якобы напал на него, а также упомянул «расистские» комментарии о детях Гарри и Меган Маркл, приписанные членам высшего двора.

Королевский эксперт Хьюго Викерс считает, что Уильям может даже не пригласить брата на свою коронацию: «У Гарри, возможно, есть повод для беспокойства».

Ранее аналогичный законопроект в 2022 году был отклонён, но теперь возвращён на фоне решения Карла III лишить титула принца своего брата Эндрю Маунтбаттена-Виндзора. Это решение стало прецедентом и укрепило вероятность того, что титул может потерять и Гарри.