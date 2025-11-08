Мадуро ведёт переговоры с США об уходе под гарантии сохранения жизни и денег

По данным издания, Мадуро готов рассмотреть «комфортное изгнание» — если Вашингтон снимет обвинения, отменит вознаграждение за его поимку и поможет подобрать страну, которая примет его после ухода. «Если на тарелке будет достаточно сладостей», — сказал собеседник, работавший с представителями обеих сторон.

Сторонники этой идеи уверены: управляемый переход власти поможет избежать нового кровопролития и раскола элит в Венесуэле.

Трамп ведёт двойную игру

Несмотря на крупнейшее со времён Карибского кризиса военное присутствие США у берегов Венесуэлы, Дональд Трамп сохраняет диалог с режимом Мадуро. По данным The Atlantic, спецпосланник Ричард Гренелл восстановил прямые контакты с Каракасом — через него удалось добиться освобождения нескольких американцев и наладить сотрудничество по миграционным вопросам.

Мадуро, в свою очередь, передавал Трампу личные послания: он готов к компромиссу, если Вашингтон перестанет называть его «наркоторговцем и диктатором».

Госсекретарь Марко Рубио настаивает на другом курсе. Он убеждает президента, что Мадуро представляет прямую угрозу США из-за связей с наркокартелями и нелегальной миграцией. По его инициативе Белый дом санкционировал удары по так называемым «нарколодкам» — хотя доказательств их связи с преступными группировками не представлено.

Эти действия позволили оправдать беспрецедентное военное присутствие США в регионе: авианосец Gerald R. Ford, восемь кораблей, около десяти тысяч военных, истребители и атомная подлодка.

Политический торг продолжается

По данным The Atlantic, окончательного решения Трамп не принял. Комбинация дипломатического давления и угрозы вторжения даёт ему возможность маневра — от сделки с Мадуро до реальной военной операции.

Тем временем «жёсткая линия» Рубио находит поддержку во Флориде — среди выходцев из Латинской Америки и части республиканцев. Но активисты движения MAGA всё громче выражают недовольство: возможную интервенцию они считают нарушением принципа America First и вмешательством во внутренние дела других стран.