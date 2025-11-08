Халед Аль-Анеси, йеменский мигрант, получивший убежище в Нидерландах после «арабской весны» 2011 года, подал иск в Европейский суд по правам человека по вопросу о законности многоженства. Изначально Аль-Анеси привез свою первую жену и их восьмерых детей в эту европейскую страну в соответствии с правилами воссоединения семьи.

Хотя он не просил разрешить ему привезти с собой вторую и третью жен, зная, что многоженство в Нидерландах незаконно, он все же попросил разрешить ему привезти пятерых других детей от этих женщин. Власти отклонили его просьбу, сославшись на запрет многоженства и на то, что дети уже имели высокий уровень жизни со своими матерями в Турции, где все они были беженцами.

Голландские власти предложили ему развестись с двумя другими женами, чтобы дети могли переехать к нему, но он отказался. Когда он впервые подал заявление на воссоединение семьи, голландские власти сказали ему выбрать, какую из своих жен он хочет привезти в страну вместе с детьми.

Сначала он сделал свой выбор, но теперь он судится со страной, которая его приняла, за нарушение его права на уважение семейной жизни.