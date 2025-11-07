Толмачева из Риги победила на юниорском чемпионате Европы по шахматам

Занимая седьмое место по стартовому рейтингу, Толмачева провела девять партий, одержав семь побед, одну сыграв вничью и одну проиграв. По итогам турнира она набрала 7,5 очков из 9 возможных и поделила первое место с представительницей Грузии Теа Руситашвили, но по дополнительным показателям стала чемпионкой. Третье место заняла полька Алиция Грушецка.

«Для Латвии это важный успех и сильный сигнал, что в стране растёт новое поколение шахматистов», — отмечают организаторы турнира.

Ранее латвийская шахматистка Агнеса Степания Тер-Авeтiсян становилась чемпионкой Европы в 2023 году в категории до 16 лет, прервав 23-летний перерыв в наградах для Латвии. Последние медали до этого были завоёваны Илзе Берзиней и Даной Рейзниеце в 1999 и 2000 годах.

Чемпионат Европы традиционно считается одним из самых массовых шахматных событий. В этом году он собрал около 1200 участников из 48 стран Европы, большинство из которых — чемпионы своих государств.