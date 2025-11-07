Трамп снова допустил встречу с Путиным в Будапеште

Трамп уточнил, что намерен обсудить с Орбаном перспективы проведения такого саммита. По словам президента, предыдущее обсуждение встречи с Путиным в венгерской столице было отменено из-за продолжающейся войны России против Украины.

«Основной спор в том, что они не хотят останавливаться», — подчеркнул Трамп, добавив, что, по его мнению, Москва «в конечном итоге прекратит боевые действия».

Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что видит себя посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Однако перспективы такой встречи пока остаются неопределёнными.