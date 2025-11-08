Триллион для Илона. Акционеры Tesla одобрили невероятный бонус для Маска

План предусматривает, что Маск получит 423,74 миллиона акций Tesla, которые будут передаваться ему частями в течение десяти лет при выполнении установленных операционных показателей. Рыночная стоимость компании должна вырасти до 8,5 триллиона долларов, что почти в шесть раз превышает её нынешнюю оценку.

«Мне важнее не деньги, а возможность сохранить влияние на компанию», — заявил Илон Маск, подчеркнув, что стремится увеличить свою долю в Tesla до 25%.

Если цели будут достигнуты, стоимость акций, принадлежащих Маску, превысит один триллион долларов. В противном случае он не получит ничего, уточнила председатель совета директоров Робина Денхолм.

Сбыт электромобилей Tesla снизился в последние месяцы, однако Маск утверждает, что будущее компании связано не только с автопроизводством, но и с развитием роботов-такси и гуманоидных роботов на базе искусственного интеллекта.