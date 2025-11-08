Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Триллион для Илона. Акционеры Tesla одобрили невероятный бонус для Маска

Редакция PRESS 8 ноября, 2025 10:36

Мир 0 комментариев

Акционеры компании Tesla утвердили масштабный план вознаграждения для её руководителя Илона Маска, который может получить до одного триллиона долларов США, если компания достигнет ряда амбициозных целей. Решение поддержали более 75% акционеров, несмотря на предупреждения двух влиятельных консалтинговых компаний голосовать против.

План предусматривает, что Маск получит 423,74 миллиона акций Tesla, которые будут передаваться ему частями в течение десяти лет при выполнении установленных операционных показателей. Рыночная стоимость компании должна вырасти до 8,5 триллиона долларов, что почти в шесть раз превышает её нынешнюю оценку.

«Мне важнее не деньги, а возможность сохранить влияние на компанию», — заявил Илон Маск, подчеркнув, что стремится увеличить свою долю в Tesla до 25%.
Если цели будут достигнуты, стоимость акций, принадлежащих Маску, превысит один триллион долларов. В противном случае он не получит ничего, уточнила председатель совета директоров Робина Денхолм.

Сбыт электромобилей Tesla снизился в последние месяцы, однако Маск утверждает, что будущее компании связано не только с автопроизводством, но и с развитием роботов-такси и гуманоидных роботов на базе искусственного интеллекта.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

