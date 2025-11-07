Акулы тоже любят играть

Aquarium hijinks provide the strongest evidence yet that sharks love to play.



«Сначала они пугались, но потом начали толкать игрушки, катать их по дну и даже носить на носу — как маленькие циркачи», — рассказала автор работы биолог Отам Смит из Biola University.

Любимцами оказались леопардовые акулы: до 120 взаимодействий с игрушками в час. Особенно отличился самец по кличке Бад — он буквально «влюбился» в оранжевое кольцо и не подпускал к нему никого.

Учёные считают, что это не просто развлечение. Игра показывает, что у акул и скатов есть познавательные потребности, а значит, в неволе им нужно больше стимулов. «Они умнее, чем мы думали», — говорит зоолог Владимир Динец из Университета Теннесси.

Некоторые специалисты сомневаются, считать ли это настоящей игрой или просто исследовательским поведением. Но одно ясно — даже у рыб есть характер и любопытство, и скучать в аквариуме им не положено.

Если акула научилась играть, то, может, пора признать, что и интеллект бывает с плавниками.