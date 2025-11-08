Экс-настоятель рижского костёла осуждён на восемь лет за насилие над ребёнком

Согласно решению суда, с осуждённого взыскана компенсация 27 210 евро в пользу пострадавшего за причинённый моральный вред. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован после подготовки полного текста решения.

По данным прокуратуры, священник совершил преступление после богослужения, воспользовавшись доверием ребёнка. Прокуроры отмечают, что действия обвиняемого угрожали половому неприкосновению и нормальному развитию потерпевшего.

«Он остался с несовершеннолетним наедине и совершил действия сексуального характера», — говорится в материалах обвинения.

Сам Дамбергс вину не признал. После возбуждения уголовного дела архиепископ Збигнев Станкевич освободил его от обязанностей настоятеля и назначил администратором прихода отца Яниса Савицкиса.

Прокуроры подчёркивают, что это не первый подобный случай в католической церкви Латвии. Сейчас в Курземском окружном суде рассматривается дело против Павела Зейли, священника Резекненско-Аглонской епархии, также обвиняемого в преступлении сексуального характера.