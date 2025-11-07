Дровам — гореть! Древесина останется зелёным ресурсом, а горючее не подорожает до 2028 года

Это решение означает, что жителям Латвии не придётся платить повышенный экологический налог на бензин и дизель уже с 2027 года, как планировалось. По словам Мелниса, отсрочка даст возможность подготовиться к постепенному снижению использования ископаемого топлива.

«Семь-десять миллионов евро ежегодно Латвия отдаёт другим странам за импорт такого топлива. Пора думать о своей зелёной энергии», — подчеркнул министр.

Он отметил, что пауза носит временный характер, и посоветовал гражданам заранее диверсифицировать риски, в том числе рассматривая покупку электромобилей. Некоторые эксперты опасаются, что через год налог может оказаться выше, но Мелнис назвал это «спекуляцией».

В Брюсселе также поддержали латвийскую позицию по отоплению: биомасса — дрова и щепа — сохранит статус возобновляемого источника энергии и после 2030 года. По словам министра, убедить южные страны ЕС, где нет лесных ресурсов, было непросто.

«Европа становится более реалистичной», — отметил Мелнис, комментируя решение Еврокомиссии каждые два года оценивать прогресс зелёного курса и корректировать цели без санкций.