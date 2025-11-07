Цирковое шоу «Аладдин на льду» – волшебство и приключения в каждом движении! Уже скоро!

Что вас ждет:
• Уникальные акробатические номера на льду
• Поражающие воображение хореографические постановки
• Яркие визуальные эффекты и красочные декорации
• Музыкальное сопровождение, созданное специально для этого шоу
"Мы стремимся создать незабываемый опыт для нашей аудитории, и "Аладдин на льду" – это идеальное сочетание традиционной цирковой магии и современного ледового шоу. Мы уверены, что каждый зритель уйдет с улыбкой и волшебными воспоминаниями!".
Приглашаем всех любителей искусства и волшебства стать частью этого незабываемого события! Не упустите шанс увидеть "Аладдин на льду" – шоу, которое покорит сердца зрителей всех возрастов!
Валмиера- 10 декабря.
Рига- 15 декабря
Даугавпилс - 20 декабря
Приобретайте билеты в bilesuserviss.