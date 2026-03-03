Он пояснил, что сейчас применяются две кадастровые стоимости. Одна — фискальная, на основе которой рассчитывается налог. Вторая — универсальная, максимально приближенная к рыночной цене недвижимости. Сегодня разница между ними примерно двукратная. Однако, как подчеркнул Витолс, фискальная стоимость ежегодно плавно увеличивается. Формально это подается как техническое уточнение, но на практике приводит к росту налоговой суммы, которую платят собственники.

Если человек уже сегодня перечисляет 500, 800 или 1000 евро в год, то увеличение этих платежей трудно считать несущественным, отметил экономист.

По его оценке, такая динамика противоречит заявленным целям государства — сокращать эмиграцию и мотивировать людей оставаться жить и работать в Латвии. Усиление налоговой нагрузки на единственное жильё, наоборот, усиливает давление на домохозяйства. Витолс напомнил, что в обществе не раз предлагалось полностью отменить налог на основное, первичное жильё.

Тем не менее, как подчеркнул эксперт, корректировки происходят регулярно — иногда даже дважды в год. Фискальная кадастровая стоимость постепенно сближается с рыночной, что автоматически увеличивает налоговые обязательства. «Это бомба замедленного действия», — предупредил Витолс, добавив, что последствия такой политики в ближайшие годы могут ощутить многие владельцы недвижимости.