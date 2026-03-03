Бывший тральщик Военно-морских сил Namejs сейчас принадлежит Рижскому техническому университету (RTU) и использовался как учебное судно в Лиепайском морском колледже.

Самоуправление Лиепаи попросило правительство передать корабль в его собственность для выполнения автономных функций — обеспечения жителям разнообразного культурного предложения и возможности участвовать в культурной жизни, содействия сохранению культурного наследия и поддержки культурных инициатив.

В судне планируется создать музей истории Военно-морских сил и военно-морского флота Латвии.

В самоуправлении подчеркивают, что с учетом исторического и символического значения корабля его сохранение в доступной для общества форме важно для защиты военного и морского наследия страны.

В обращении также отмечается, что M-03 Namejs является значимой частью истории латвийских ВМС, символизируя период восстановления независимости и развитие национального военного флота после ее обретения. Создание экспозиции стало бы вкладом в просвещение общества в области обороны, мореплавания и индустриального наследия, а также способствовало бы патриотическому воспитанию молодежи.

По мнению самоуправления, Лиепая как исторический центр латвийских ВМС и мореплавания — наиболее подходящее место для такой экспозиции.

Передача корабля позволит избежать его уничтожения и сохранить исторический объект для общественных нужд.

Рижский Технический университет сообщил Министерству финансов, что из-за технического состояния судно больше не используется в образовательных целях и университет хотел бы передать его государству. При этом Министерство образования и науки указало, что Namejs не требуется ни самому министерству, ни подведомственным учреждениям.

В письме РТУ говорится, что техническое и функциональное состояние судна находится на низком уровне и не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. Университет также не видит целесообразности вкладывать значительные средства в его реновацию.

Согласно акту осмотра Инспекции по безопасности судоходства Морской администрации Латвии от 10 февраля 2023 года, общее техническое состояние судна признано удовлетворительным, что позволяет выдать свидетельство о мореходности.

В выданном 16 февраля 2023 года свидетельстве указано, что судно признано пригодным к эксплуатации как стационарное судно. Документ действителен до 23 января 2028 года при условии ежегодного подтверждения.

Правительственным распоряжением самоуправлению Лиепаи запрещено отчуждать судно или обременять его судовой ипотекой. Также установлено обязательство безвозмездно вернуть корабль государству, если он перестанет использоваться для выполнения автономных функций.

Namejs был построен в 1960 году в немецком городе Бремен и до 1991 года служил во флоте Германии. С 1999 по 2004 год M-03 Namejs был флагманом Военно-морских сил Латвии. Это был первый латвийский военный корабль, принявший участие в составе многонационального морского подразделения. За годы службы тральщик стал первым в истории латвийских ВМС судном, пересекшим Северный полярный круг. В последние годы корабль использовался в учебных целях.