Корабль Namejs станет музеем в Лиепае (1)

Редакция PRESS 3 марта, 2026 14:30

История и культура 1 комментариев

Scanpix/Kay Nietfeld/dpa

Во вторник правительство решило принять в государственную собственность и передать в управление Министерства финансов учебное судно M-03 Namejs, после чего безвозмездно передать его в собственность самоуправления Лиепаи для создания музея, сообщает LSM.

Бывший тральщик Военно-морских сил Namejs сейчас принадлежит Рижскому техническому университету (RTU) и использовался как учебное судно в Лиепайском морском колледже.

Самоуправление Лиепаи попросило правительство передать корабль в его собственность для выполнения автономных функций — обеспечения жителям разнообразного культурного предложения и возможности участвовать в культурной жизни, содействия сохранению культурного наследия и поддержки культурных инициатив.

В судне планируется создать музей истории Военно-морских сил и военно-морского флота Латвии.

В самоуправлении подчеркивают, что с учетом исторического и символического значения корабля его сохранение в доступной для общества форме важно для защиты военного и морского наследия страны.

В обращении также отмечается, что M-03 Namejs является значимой частью истории латвийских ВМС, символизируя период восстановления независимости и развитие национального военного флота после ее обретения. Создание экспозиции стало бы вкладом в просвещение общества в области обороны, мореплавания и индустриального наследия, а также способствовало бы патриотическому воспитанию молодежи.

По мнению самоуправления, Лиепая как исторический центр латвийских ВМС и мореплавания — наиболее подходящее место для такой экспозиции.

Передача корабля позволит избежать его уничтожения и сохранить исторический объект для общественных нужд.

Рижский Технический университет сообщил Министерству финансов, что из-за технического состояния судно больше не используется в образовательных целях и университет хотел бы передать его государству. При этом Министерство образования и науки указало, что Namejs не требуется ни самому министерству, ни подведомственным учреждениям.

В письме РТУ говорится, что техническое и функциональное состояние судна находится на низком уровне и не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. Университет также не видит целесообразности вкладывать значительные средства в его реновацию.

Согласно акту осмотра Инспекции по безопасности судоходства Морской администрации Латвии от 10 февраля 2023 года, общее техническое состояние судна признано удовлетворительным, что позволяет выдать свидетельство о мореходности.

В выданном 16 февраля 2023 года свидетельстве указано, что судно признано пригодным к эксплуатации как стационарное судно. Документ действителен до 23 января 2028 года при условии ежегодного подтверждения.

Правительственным распоряжением самоуправлению Лиепаи запрещено отчуждать судно или обременять его судовой ипотекой. Также установлено обязательство безвозмездно вернуть корабль государству, если он перестанет использоваться для выполнения автономных функций.

Namejs был построен в 1960 году в немецком городе Бремен и до 1991 года служил во флоте Германии. С 1999 по 2004 год M-03 Namejs был флагманом Военно-морских сил Латвии. Это был первый латвийский военный корабль, принявший участие в составе многонационального морского подразделения. За годы службы тральщик стал первым в истории латвийских ВМС судном, пересекшим Северный полярный круг. В последние годы корабль использовался в учебных целях.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

