Как вернуть свои деньги и не задолжать государству: новинки от СГД

Часть жителей - те, кто занимается хозяйственной деятельностью, - заполняют декларации о доходах регулярно и в обязательном порядке. Другие налогоплательщики могут добровольно подать декларацию о своих годовых доходах и присовокупить к документу платежные документы - чеки, квитанции и другие - и тем самым вернуть часть средств, потраченных на лечение, образование, взносы в частные пенсионные фонды и т. д.
1 марта в 00 часов взорвалась система электронного декларирования VID. Тысячи и тысячи налогоплательщиков спешат подать декларации и чеки в надежде вернуть часть денег, уплаченных за оправданные расходы, и не остаться в долгу у государства.
Хотя это можно сделать до конца года, если у вас нет задолженности по налогам, а чеки можно подать в течение трех лет. Но люди хотят быстрее получить денежки. Хотя это не всегда получается. Есть ситуации, когда у налогоплательщика может образоваться задолженность за год.
За оправданные расходы возвращается часть переплаченного налога – они перечислены в законе «О подоходном налоге на жителя», - информирует VID. Вместе с тем у кого-то может образоваться и задолженность по выплате подоходного налога (IIN), которую порой можно полностью или частично покрыть за счет возврата денег от оправданных расходов...
Есть изменения
Ежегодная подача деклараций о доходах и подача чеков за оправданные расходы – это отработанная за десятилетия схема. И тем не менее периодически появляются изменения, уточнения. Планируются ли какие-либо изменения в 2025 году в процедуре подачи деклараций о доходах и требованиях к чекам на оправданные расходы? Разъяснить эти позиции мы попросили специалистов VID.
Действительно, в декларации о доходах за 2025 год внесены незначительные изменения - как в процедуру подачи, так и в разделы, но правила предоставления чеков на оправданные расходы существенно не меняются.
* Как и прежде, декларация будет заполняться автоматически в Электронной системе декларирования (VID EDS) на основании доступных системе данных.
* Период подачи декларации о доходах за 2025 год начинается 1 марта 2026-го и продлится три года.
* Так же, как и раньше, лица, уплатившие подоходный налог, могут приложить к своей годовой декларации о доходах квитанции на оправданные расходы и вернуть часть налога.
* Как всегда, можно подавать декларации за три предыдущих года или уточнять уже поданные.
VID рекомендует делать это в электронном виде, а если возникнут вопросы - задать их в разделе «Переписка с системой» (Sarakste ar VID) в Электронной системе декларирования (VID EDS)...
Новые термины и разделы
Согласно поправкам, вступившим в силу 1 января 2026 года, при подаче декларации за 2025 год надо учитывать, что:
* изменились названия терминов: «переплата налога» (pАrmaksАtais nodoklis) и другие;
* уточнены названия разделов декларации о доходах;
* уменьшено количество граф для заполнения дохода, полученного за границей (D2);
* добавлена строка для 3% дополнительного налога на высокий доход;
* уточнен порядок декларирования не облагаемого налогом дохода, полученного за границей...
V Могут ли быть ситуации, когда переплата отсутствует?
В 2025 году дифференцированный [1] (прогнозируемый) не облагаемый налогом минимум был отменен и вместо него установлен единый фиксированный необлагаемый налогом минимум, независимо от размера дохода человека, – 510 евро в месяц.
Благодаря этому в 2025 году подоходный налог с физических лиц (IIN) мог удерживаться из заработной платы более точно уже ежемесячно, и в конце года у некоторых резидентов не образовалась переплата. И ранее возникавшая разница в налогах, которая образовывала переплату, может отсутствовать в этом году.
Подоходный налог с физических лиц (IIN) применялся более точно в течение всего прошлого года, поэтому после подачи годовой декларации о доходах может и не быть возврата налога.
Это может быть ошибка? Такой вопрос задают налогоплательщики. Нет, сообщает VID. Если в декларации указано, что переплаты по налогам не было, это не означает ошибку. Это может быть логичным результатом расчета налогов...
V Об аутентификации в системе VID EDS
С 2026 года больше нельзя войти в систему электронного декларирования (EDS), вводя имя пользователя и пароль, выданный VID. Имя пользователя и пароль, выданные VID, больше не используются в качестве метода авторизации. Доступ к EDS осуществляется с использованием защищенных электронных средств идентификации, отвечающих современным требованиям безопасности.
Для использования услуг EDS и подачи годовой декларации о доходах теперь требуется надежный способ идентификации. VID призывает жителей своевременно проверить свой доступ к системе электронного декларирования...
V Как можно пройти аутентификацию EDS?
Подключиться к EDS можно, используя один из следующих вариантов:
- Smart-ID (квалифицированная версия);
- электронное удостоверение личности (eID);
- защищенная электронная подпись (eParaksts или eParaksts mobile);
- аутентификация в некоторых интернет-банках (см. страницу аутентификации EDS).
Если вы располагаете хотя бы одним из этих средств, то можете подключиться обычным способом аутентификации...
V Проверьте каналы связи
С началом нового ежегодного периода подачи деклараций о доходах – с 1 марта - количество пользователей EDS значительно увеличивается. Если у пользователя доступ к системе не будет организован должным образом, то 1 марта может получиться так, что он не сможет подключиться и подать декларацию, так как пароль больше не принимается.
Своевременная проверка доступа поможет избежать спешки и неприятных сюрпризов и в дальнейшем при подаче декларации о доходах...
За того парня
Если заявление подаёт другое лицо
"Я пенсионер, но в прошлом году немного работал. Теперь, как я понимаю, мне надо подавать декларацию о доходах. Но я не умею это делать, у меня нет компьютера. Внук живет далеко. Могу ли я попросить кого-то помочь мне, если у меня нет даже интернет-банка: плачу за квартиру на почте?"
Как законным образом помочь человеку подать декларацию о доходах, если он не пользуется Интернетом? Служба госдоходов (VID) разъясняет, как это можно сделать правильно.
Чтобы кто-либо другой – член семьи, бухгалтер или другое доверенное лицо – мог подать декларацию о доходах от вашего имени, необходимо предоставить ему доверенность. Нотариальное заверение не требуется.
Если у жителя самого недостаточно компьютерных навыков, нет счета в латвийском кредитном учреждении (нет интернет-банка), он пользуется кнопочным телефоном, то он может обратиться за помощью к другому лицу и доверить ему это сделать за вас. Можно лично уполномочить знакомого, родственника подать декларацию о ваших доходах от вашего имени:
– в пункте обслуживания клиентов VID;
- в Едином государственном и самоуправления центре обслуживания клиентов;
- в местном самоуправлении (VPVKAC).
Если жителю нужна помощь лично, если у него нет компьютерных навыков и ему нужно подать декларацию о доходах, он может обратиться в пункты обслуживания клиентов VID, где сотрудники Службы госдоходов окажут индивидуальную консультацию и поддержку.
Личное обслуживание в клиентских пунктах VID возможно только по предварительной записи - по телефону
+371 67120005
Также, используя электронную доверенность (электронный авторизатор), сотрудник единого центра может также подать декларацию о доходах от имени клиента...
Татьяна АНДРИАНОВА