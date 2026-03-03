Как вернуть свои деньги и не задолжать государству: новинки от СГД

Часть жителей - те, кто занимается хозяйственной деятельностью, - заполняют декларации о доходах регулярно и в обязательном порядке. Другие налогоплательщики могут добровольно подать декларацию о своих годовых доходах и присовокупить к документу платежные документы - чеки, квитанции и другие - и тем самым вернуть часть средств, потраченных на лечение, образование, взносы в частные пенсионные фонды и т. д.

1 марта в 00 часов взорвалась система электронного декларирования VID. Тысячи и тысячи налогоплательщиков спешат подать декларации и чеки в надежде вернуть часть денег, уплаченных за оправданные расходы, и не остаться в долгу у государства.

Хотя это можно сделать до конца года, если у вас нет задолженности по налогам, а чеки можно подать в течение трех лет. Но люди хотят быстрее получить денежки. Хотя это не всегда получается. Есть ситуации, когда у налогоплательщика может образоваться задолженность за год.

За оправданные расходы возвращается часть переплаченного налога – они перечислены в законе «О подоходном налоге на жителя», - информирует VID. Вместе с тем у кого-то может образоваться и задолженность по выплате подоходного налога (IIN), которую порой можно полностью или частично покрыть за счет возврата денег от оправданных расходов...

Есть изменения

Ежегодная подача деклараций о доходах и подача чеков за оправданные расходы – это отработанная за десятилетия схема. И тем не менее периодически появляются изменения, уточнения. Планируются ли какие-либо изменения в 2025 году в процедуре подачи деклараций о доходах и требованиях к чекам на оправданные расходы? Разъяснить эти позиции мы попросили специалистов VID.

Действительно, в декларации о доходах за 2025 год внесены незначительные изменения - как в процедуру подачи, так и в разделы, но правила предоставления чеков на оправданные расходы существенно не меняются.

* Как и прежде, декларация будет заполняться автоматически в Электронной системе декларирования (VID EDS) на основании доступных системе данных.

* Период подачи декларации о доходах за 2025 год начинается 1 марта 2026-го и продлится три года.

* Так же, как и раньше, лица, уплатившие подоходный налог, могут приложить к своей годовой декларации о доходах квитанции на оправданные расходы и вернуть часть налога.

* Как всегда, можно подавать декларации за три предыдущих года или уточнять уже поданные.

VID рекомендует делать это в электронном виде, а если возникнут вопросы - задать их в разделе «Переписка с системой» (Sarakste ar VID) в Электронной системе декларирования (VID EDS)...

Новые термины и разделы

Согласно поправкам, вступившим в силу 1 января 2026 года, при подаче декларации за 2025 год надо учитывать, что:

* изменились названия терминов: «переплата налога» (pАrmaksАtais nodoklis) и другие;

* уточнены названия разделов декларации о доходах;

* уменьшено количество граф для заполнения дохода, полученного за границей (D2);

* добавлена строка для 3% дополнительного налога на высокий доход;

* уточнен порядок декларирования не облагаемого налогом дохода, полученного за границей...

V Могут ли быть ситуации, когда переплата отсутствует?

В 2025 году дифференцированный [1] (прогнозируемый) не облагаемый налогом минимум был отменен и вместо него установлен единый фиксированный необлагаемый налогом минимум, независимо от размера дохода человека, – 510 евро в месяц.

Благодаря этому в 2025 году подоходный налог с физических лиц (IIN) мог удерживаться из заработной платы более точно уже ежемесячно, и в конце года у некоторых резидентов не образовалась переплата. И ранее возникавшая разница в налогах, которая образовывала переплату, может отсутствовать в этом году.

Подоходный налог с физических лиц (IIN) применялся более точно в течение всего прошлого года, поэтому после подачи годовой декларации о доходах может и не быть возврата налога.

Это может быть ошибка? Такой вопрос задают налогоплательщики. Нет, сообщает VID. Если в декларации указано, что переплаты по налогам не было, это не означает ошибку. Это может быть логичным результатом расчета налогов...

V Об аутентификации в системе VID EDS

С 2026 года больше нельзя войти в систему электронного декларирования (EDS), вводя имя пользователя и пароль, выданный VID. Имя пользователя и пароль, выданные VID, больше не используются в качестве метода авторизации. Доступ к EDS осуществляется с использованием защищенных электронных средств идентификации, отвечающих современным требованиям безопасности.

Для использования услуг EDS и подачи годовой декларации о доходах теперь требуется надежный способ идентификации. VID призывает жителей своевременно проверить свой доступ к системе электронного декларирования...

V Как можно пройти аутентификацию EDS?

Подключиться к EDS можно, используя один из следующих вариантов:

- Smart-ID (квалифицированная версия);

- электронное удостоверение личности (eID);

- защищенная электронная подпись (eParaksts или eParaksts mobile);

- аутентификация в некоторых интернет-банках (см. страницу аутентификации EDS).

Если вы располагаете хотя бы одним из этих средств, то можете подключиться обычным способом аутентификации...

V Проверьте каналы связи

С началом нового ежегодного периода подачи деклараций о доходах – с 1 марта - количество пользователей EDS значительно увеличивается. Если у пользователя доступ к системе не будет организован должным образом, то 1 марта может получиться так, что он не сможет подключиться и подать декларацию, так как пароль больше не принимается.

Своевременная проверка доступа поможет избежать спешки и неприятных сюрпризов и в дальнейшем при подаче декларации о доходах...

За того парня

Если заявление подаёт другое лицо

"Я пенсионер, но в прошлом году немного работал. Теперь, как я понимаю, мне надо подавать декларацию о доходах. Но я не умею это делать, у меня нет компьютера. Внук живет далеко. Могу ли я попросить кого-то помочь мне, если у меня нет даже интернет-банка: плачу за квартиру на почте?"

Как законным образом помочь человеку подать декларацию о доходах, если он не пользуется Интернетом? Служба госдоходов (VID) разъясняет, как это можно сделать правильно.

Чтобы кто-либо другой – член семьи, бухгалтер или другое доверенное лицо – мог подать декларацию о доходах от вашего имени, необходимо предоставить ему доверенность. Нотариальное заверение не требуется.

Если у жителя самого недостаточно компьютерных навыков, нет счета в латвийском кредитном учреждении (нет интернет-банка), он пользуется кнопочным телефоном, то он может обратиться за помощью к другому лицу и доверить ему это сделать за вас. Можно лично уполномочить знакомого, родственника подать декларацию о ваших доходах от вашего имени:

– в пункте обслуживания клиентов VID;

- в Едином государственном и самоуправления центре обслуживания клиентов;

- в местном самоуправлении (VPVKAC).

Если жителю нужна помощь лично, если у него нет компьютерных навыков и ему нужно подать декларацию о доходах, он может обратиться в пункты обслуживания клиентов VID, где сотрудники Службы госдоходов окажут индивидуальную консультацию и поддержку.

Личное обслуживание в клиентских пунктах VID возможно только по предварительной записи - по телефону

+371 67120005

Также, используя электронную доверенность (электронный авторизатор), сотрудник единого центра может также подать декларацию о доходах от имени клиента...

Татьяна АНДРИАНОВА