Инфляция грабит тех, у кого есть накопления. Как именно: юрист

Так как нас интересуют не просто цифры на экране, а то, что на эти деньги можно купить, мы должны учитывать рост цен. На тысячу евро пять лет назад можно было купить больше, поэтому нас интересует реальная покупательная способность.

Для этого нам нужны данные:

• О инфляции за последние пять лет – 39,6 % (данные CSP).

• Средняя процентная ставка по вкладам – от 0,1–0,2 % в пандемию и до 2–3 % в прошлом году (данные Банка Латвии).

• Подоходный налог – 20 % до 2025 года, после – 25,5 %.

Если мы держали свои накопления просто на расчетном счете, никуда их не вкладывая, то за пять лет деньги потеряли 28,4 % покупательной способности.

Если пытались что-то делать, но не очень активно – например, положили деньги на банковский депозит, – реальная потеря составила бы 17,6 %.

Если бы одолжили государству, купив гособлигации, доход по которым не облагается налогом, потери за пять лет были бы 11,9 %.

Сейчас инфляция несколько замедлилась, но сохранить покупательную способность депозитами все равно трудно. За 2025 год инфляция в Латвии по данным CSP составила 2,9 %. То есть с учетом налога в 25,5 % для того, чтобы сохранить покупательную способность, нужна была доходность минимум 3,9 %. Такой доходности большинство банков не предлагают и тренд в ближайшее время скорее всего будет к понижению процентной ставки.

Поэтому, хочется нам этого или нет, тот, кто хочет сохранить свои накопления, вынужден искать другие, более рискованные, но более доходные способы – недвижимость, акции, золото и т. д.

Вольная финансовая политика многих государств и эксперименты с дефицитами бюджетов создают для жителей ситуацию, как в «Алисе в Зазеркалье»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее!»