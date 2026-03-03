Инфляция грабит тех, у кого есть накопления. Как именно: юрист

Редакция PRESS 3 марта, 2026 16:21

Выбор редакции 0 комментариев

-Инфляция грабит тех, у кого есть накопления. Посмотрим, как изменилась покупательная способность ваших денег за последние пять лет в зависимости от того, как вы их сохраняли, - объясняет юрист Юрий Соколовский.

Так как нас интересуют не просто цифры на экране, а то, что на эти деньги можно купить, мы должны учитывать рост цен. На тысячу евро пять лет назад можно было купить больше, поэтому нас интересует реальная покупательная способность.

Для этого нам нужны данные:

• О инфляции за последние пять лет – 39,6 % (данные CSP).

• Средняя процентная ставка по вкладам – от 0,1–0,2 % в пандемию и до 2–3 % в прошлом году (данные Банка Латвии).

• Подоходный налог – 20 % до 2025 года, после – 25,5 %.

Если мы держали свои накопления просто на расчетном счете, никуда их не вкладывая, то за пять лет деньги потеряли 28,4 % покупательной способности.

Если пытались что-то делать, но не очень активно – например, положили деньги на банковский депозит, – реальная потеря составила бы 17,6 %.

Если бы одолжили государству, купив гособлигации, доход по которым не облагается налогом, потери за пять лет были бы 11,9 %.

Сейчас инфляция несколько замедлилась, но сохранить покупательную способность депозитами все равно трудно. За 2025 год инфляция в Латвии по данным CSP составила 2,9 %. То есть с учетом налога в 25,5 % для того, чтобы сохранить покупательную способность, нужна была доходность минимум 3,9 %. Такой доходности большинство банков не предлагают и тренд в ближайшее время скорее всего будет к понижению процентной ставки.

Поэтому, хочется нам этого или нет, тот, кто хочет сохранить свои накопления, вынужден искать другие, более рискованные, но более доходные способы – недвижимость, акции, золото и т. д.

Вольная финансовая политика многих государств и эксперименты с дефицитами бюджетов создают для жителей ситуацию, как в «Алисе в Зазеркалье»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее!»

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

