Поправки к Закону об электронных коммуникациях не затронут уже существующие SIM-карты (около 400 000 в Латвии). Новые требования вступят в силу после одобрения Сеймом. МВД подчёркивает, что незарегистрированные карты используются в 40% раскрытых преступлений (включая мошенничество), и доля растёт.

В МВД отметили, что при подготовке поправок были выслушаны и учтены мнения всех заинтересованных сторон, в том числе мобильных операторов и неправительственных организаций, включая Латвийскую федерацию пенсионеров и Латвийскую ассоциацию торговцев.

Мобильные операторы (Tele2, LMT) поддерживают борьбу с мошенничеством, но сомневаются в эффективности: в Литве аналогичная регистрация не уменьшила случаи. Мошенники могут перейти в цифровую среду (как в Эстонии и Финляндии, отказавшихся от идеи). Уже сейчас операторы обмениваются данными о подозрительных номерах — в первые недели заблокировали свыше 300 тыс. потенциально мошеннических звонков. Планируют усилить контроль и за SMS.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии 23,7 млн евро (против 16 млн в 2024-м), телефонное мошенничество — 55% случаев. Подобная регистрация действует в 19 странах ЕС и 191 стране мира.