Это же влияние «русского мира» без танков! Смилтенс на суде цитирует Дугина

Депутат Эдвардс Смилтенс («Объединённый список») в прениях заявил:

«Необходимо учитывать так называемый русский мир — идеологию, один из наиболее заметных представителей которой Александр Дугин неоднократно недвусмысленно подчеркивал: русский язык — это не просто средство общения, а основа российской идентичности и геополитического влияния. Территории, на которых постоянно поддерживается русскоязычное информационное пространство, в рамках этой идеологии формируют границы России».

По его словам, присутствие русского в общественных медиа — уже не вопрос доступности информации, а «манипулятивный инструмент укрепления иной идентичности и лояльности к России», подрывающий единое ценностное пространство и создающий риск для суверенитета Латвии.

Смилтенс подчеркнул: нормы позволяют расширять русский контент решением всего двух членов Совета общественных СМИ, что может восстановить влияние «русского мира» без танков — через закон. Это вопрос конституционного уровня — о самоопределении государства, его информационном пространстве и будущем.

«И это не преувеличение. Никто не оспаривает, что оспариваемые нормы действительно допускают существенное расширение присутствия русского языка в общественных медиа на основании лишь положительного голосования двух членов Совета общественных электронных СМИ. Решения двух человек. Решения, которое потенциально может восстановить влияние идеологии русского мира в Латвии — не с помощью танков и ракет, а посредством действий, которые в настоящее время допускает закон. И именно поэтому этот вопрос не является формальным. Это вопрос конституционного характера — о самоопределении государства, о его информационном пространстве и о его будущем», — заявил Смилтенс.

Нацблок и Объединенный список считают нормы противоречащими преамбуле и ст. 4 Конституции, где латышский — единственный государственный язык, и угрожающими безопасности.

В свою очередь, советник Юридического бюро Сейма Лаура Ямбушева отметила: контент на языках меньшинств — важная альтернатива российскому инфополю, он помогает бороться с пропагандой и дезинформацией.

Решение суда ожидается 30 марта 2026 года.