Осторожно! Синоптики обещают нам в среду гололёд

В предстоящую ночь, начиная с запада страны, небо во многих местах прояснится. Местами в Видземе и Латгале пройдут кратковременные дожди. Слабый или умеренный юго-западный ветер сменится на западный. Температура воздуха составит +2–3 градуса.

День будет преимущественно солнечным, без осадков. Скорость западного и северо-западного ветра временами достигнет 8–13 метров в секунду с порывами. Температура воздуха поднимется до +3–8 градусов.

В среду в Риге ожидается сухая и солнечная погода, ветер будет дуть с запада слабым или умеренным ветром. Температура воздуха ночью опустится до нуля градусов, а днем ​​поднимется до +7 градусов.

В ночное и утреннее время на дорогах во многих местах образуется гололед.