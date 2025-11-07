Нефертити между Берлином и Каиром: символ красоты или колониализма?

Бюст высотой 49 сантиметров был вывезен в Германию по правилам раздела находок, действовавшим в колониальную эпоху. С 1924 года он экспонируется в Новом музее на Музейном острове Берлина и принадлежит Фонду прусского культурного наследия. Египет настаивает, что артефакт был вывезен обманным путём: Борхардт якобы намеренно занизил его ценность, описав как «раскрашенную принцессу».

«Формально это было законно, но с точки зрения современного права — неправомерно», — заявил немецкий историк Себастьян Конрад.

Активистка и египтолог Моника Ханна утверждает, что Египет требовал возвращения бюста ещё в 1920-е годы. Тогда меценат Джеймс Саймон пытался договориться об обмене, но вмешался Гитлер, который сказал: «Я никогда не отдам голову царицы».

«Бюст Нефертити был найден на законных основаниях», — настаивает представитель Фонда прусского культурного наследия Штефан Мюхлер, — «у египетского правительства нет юридического права требовать его возврата».

Историк Юрген Циммерер напоминает, что Германия возвращает еврейские коллекции, конфискованные нацистами, и задаётся вопросом: «Почему должно быть иначе в колониальном контексте?»

Сегодня бюст остаётся «звездой» берлинского музея, но сам спор становится символом для Европы — вопросом не только об артефакте, но и об исторической справедливости.